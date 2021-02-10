Горняк22: В Гатчине произведён энергопуск исследовательского нейтронного реактора ПИК • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Петербургском институте ядерной физики (входит в состав Курчатовского института) состоялся энергопуск высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК.

Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Ожидается, что ПИК будет основой международного научного нейтронного центра.

Согласно данным сайта ПИЯФ, реактор ПИК отличается от большинства аналогичных зарубежных проектов увеличенными нейтронными потоками в отражателе, наличием нейтронной ловушки с очень высоким потоком и возможностью облучения материалов в активной зоне. Физпуск реактора ПИК был осуществлен 28 февраля 2011 года в составе пускового комплекса N1.

Установка разработана, изготовлена и запущена отечественными специалистами. Ввод нового комплекса Курчатовского института позволит повысить долю России на рынке высокотехнологичных услуг по разработке новых материалов и технологий с использованием ядерных и нейтронных методов.

Для справки

Строительство комплекса началось в далёком 1976 году. К 2009 году был готов первый комплекс, и в 2011 году состоялся физический пуск реактора. После этого Петербургский институт ядерной физики, которому принадлежит реактор, вошёл в состав Курчатовского института.

Сегодня комплекс из 28 корпусов достроен, реактор оснащён экспериментальными установками. Осенью 2018 года начались пусковые работы — физический пуск на мощности в 100 Вт (на этом этапе тепло отводится от работающего реактора естественным путем), затем выход на мощность 100 кВт (когда уже требуется принудительное охлаждение). Работа реактора на этой мощности позволила провести функциональную проверку работы всех технологических систем.

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