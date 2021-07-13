ГОРНЯК22 13.07.2021
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Горняк22: В Гайский ГОК поступили буровые установки отечественного производства

Горняк22
11 часов Ago

В подземный рудник ПАО «Гайский ГОК» (Оренбургская обл., предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступили подземные гидроперфораторные буровые проходческие установки DF-B1 производства АО «Машиностроительный холдинг» (г.Екатеринбург).

В настоящее время в подземных условиях работают пять буровых установок: три на подземном руднике и две — в шахтостроительном управлении. Электрогидравлическая буровая установка предназначена для проходки выработок и тоннелей сечением до 40 м2.

Буровую установку обслуживают два человека — проходчик-машинист и его помощник.

«Машина в работе показала себя неплохо. Такое же автоматическое управление, а в чем-то даже лучше, чем у импортных, на каких до этого доводилось работать. Например, мы видим на планшете управления не просто загорающийся датчик — „ошибка“, а что именно вышло из строя, — рассказывает проходчик подземного участка горно-проходческих работ № 16 подземного рудника Евгений Самохин. — Были первоначально опасения насчет техники — ведь буровых отечественного производства у нас единицы, но они развеялись в процессе работы. Главное — установка выполняет заданные объемы».

«Первую машину мы получили в прошлом году, и в течение полугода она проходила у нас промышленное испытание. Все это время с нами тесно сотрудничали представители завода, смотрели, как установка ведет себя в работе, очень внимательно относились к нашим замечаниям, предложениям и, соответственно, в дальнейшем на заводе машину дорабатывали. И сейчас у нас находятся сервисные инженеры, которые очень быстро реагируют на возникающие вопросы. И, что тоже немаловажно, новая техника не потребовала больших сроков обучения персонала», — говорит начальник подземного рудника комбината Дмитрий Нестеренко.

Отметим, что в 2021 году УГМК планирует направить более двух миллиардов рублей на приобретение горно-шахтной техники для замены и модернизации оборудования, изношенного и не входящего в смету строек для ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК).

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