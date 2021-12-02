Горняк22: В г. Рассказово открыта новая линия производства обуви

26 ноября в Рассказово Тамбовской области запущена новая автоматическая линия по производству спецобуви для силовых структур.

Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.

Вместе с автоматизированной линией «Фарадей» ввёл в эксплуатацию четыре раскройных комплекса. Закуплено и оборудование для производство кожи. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест.

— Ходовой слой подошвы — из износоустойчивой резины, неходовой и промежуточный слои — из специальных облегчённых полиуретанов разных плотностей. Это очень удобные ботинки. Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год, — пояснила президент компании «Фарадей» Светлана Андрианова.

Компания «ФАРАДЕЙ», зарегистрированная в столице, основана в 1996 году и специализируется на разработке и производстве обуви и одежды для силовых структур, крупных корпораций, а также для активного отдыха. Основная производственная площадка находится в Рассказове.

Компания является крупнейшим поставщиком специализированной обуви для армии и силовых структур России. Мощность производства — более 5 миллионов пар обуви в год. Предприятие также поставляет продукцию в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии.

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