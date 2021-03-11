Горняк22: В Елабуге выпустили предсерийную партию Aurus Senat

Пандемия коронавируса не повлияла на планы производства российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat, пилотная партия машин серийной оснастки уже выпущена на заводе в Елабуге, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Сейчас машины проходят испытания в НАМИ, однако к продаже они не предназначены, уточнили в министерстве. Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что старт серийного производства Aurus Senat запланирован на I квартал 2021 года. Автомобили будут переданы первым клиентам в мае.

«Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода, — отметили в министерстве. — Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. В соответствии с мировой практикой к продаже данные машины не предназначены».

Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн рублей. Автомобили первой серийной партии будут представлены только с высоким уровнем опционального исполнения. Цена на них достигнет 22 млн рублей.

Планируется, что на заводе в Елабуге будет также выпускаться внедорожник Aurus Komendant. Автомобиль предполагали представить на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии. «Проводится активный мониторинг событийного календаря 2021 года для выбора возможной даты демонстрации модели Aurus Komendant», — добавили в министерстве.

Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ. В него входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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