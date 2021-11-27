ГОРНЯК22 27.11.2021
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Горняк22: В Дубне запущено производство по изготовлению деталей оперения БПЛА из композитов

Горняк22
12 часов Ago

На площадке Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Фёдорова компания «Кронштадт» открыла новый производственный участок по изготовлению деталей из полимерно-композиционных материалов для выпуска деталей оперения беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба компании.

Производство оснащено высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. Детали с ДМЗ будут поставляться на первый серийный завод по производству крупноразмерных беспилотников компании «Кронштадт», строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне.

«В новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов. Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования», — рассказали в пресс-службе «Кронштадта».

Сейчас на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять полторы тысячи человек для работы в три полноценных смены. «Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем десяти рабочим профессиям. Ключевые по из них по важности подготовки персонала и количеству штатных единиц: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что теоретическое и практическое обучение будет проходить на базе Государственного университета «Дубна» с привлечением опытного преподавательского состава и оборудования из МГУ имени М.В. Ломоносова.

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