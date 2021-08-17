Горняк22: В Дагестане открыли крупнейшую в регионе фабрику по производству гофротары

Крупнейшее в Дагестане предприятие по производству экологически чистого гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности открыли в дагестанском Каспийске, фабрика будет производить около 50 млн квадратных метров продукции в год, сообщил генеральный директор ООО «ЭКОТАР» Руслан Мурсалов.

В настоящее время фабрика позволяет обеспечить производство лотков для овощей, фруктов, винограда, пиццы, 4-клапанные коробки, многослойный гофрокартон, лотки для выпечки.

Общий объем инвестиций составил 330 млн рублей. Полная загрузка мощностей фабрики даст возможность трудоустроить не менее 90 человек при работе в несколько смен.

«Запустили производство. Предприятие будет производить порядка 50 млн кв. м экологически чистого гофрокартона в год, а также 45-40 млн кв. м упаковки из этого картона», — сказал Мурсалов, добавив, что проект стал крупнейшим в данной отрасли в регионе.

По его словам, выпускаемая продукция предназначена для обувной, кондитерской и ликеро-водочной промышленности, для продукции овощеводства и садоводства и других отраслей, достаточно хорошо развитых на Северном Кавказе.

«Потребность в такой продукции есть, но до сих пор ближайшее крупное производство находилось в Адыгее. Теперь наша фабрика будет самой южной в России. Продукцию будем поставлять в регионы Северного Кавказа, также прорабатываются поставки в Азербайджан и Туркмению», — уточнил руководитель компании.

По данным Минэкономики региона, ежегодный объем налогов и платежей в консолидированный бюджет Дагестана при выходе проекта на полную мощность составит порядка 40 млн рублей.

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