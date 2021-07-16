Горняк22: В Дагестане более 200 тысяч молоди осетровых выпустили в водоемы

Более 200 тысяч экземпляров молоди осетровых выпустили в водоемы Дагестана в рамках госзадания. Об этом сообщили в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

«В водоемы Дагестана выпущено 204 тысячи экземпляров молоди осетровых в рамках госзадания. Рыба выращена на Мехтебском рыбоводном заводе Терско-Каспийского филиала ФГБУ „Главрыбвод“. Набирала вес молодь полтора месяца. Помимо природного питания мальки получали и специальные корма. Средняя навеска рыбы составила 5 граммов», — говорится в сообщении.

Выпуск состоялся в Сулакской бухте, где молодь продолжит нагул и сможет адаптироваться к более агрессивной морской воде. По словам специалистов, это повысит её выживаемость.

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