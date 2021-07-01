Горняк22: В ЦАГИ разрабатывают многорежимный летательный аппарат «ЭРА»

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») провели исследования по определению облика перспективного пилотируемого малогабаритного летательного аппарата (ЛА) «ЭРА».ЛА предназначен для решения широкого круга задач, включая создание рынка индивидуальных пилотируемых малогабаритных летающих транспортных средств вертикального взлета и посадки. «ЭРА» может быть использована для экстренной эвакуации людей в районах ЧС или транспортировки внутри мегаполисов с перегруженной дорожной инфраструктурой.

В ходе трехлетней инициативной работы по созданию научно-технического задела специалисты отделения аэродинамики самолетов и ракет и научно-производственного комплекса ЦАГИ проработали концепцию ЛА и сформулировали тактико-технические требования к нему. В процессе исследования были проанализированы четыре аэродинамические компоновки, отличающиеся расположением несущих поверхностей, движителями с открытыми винтами и винты в кольце, местами крепления пилонов для их установки. Были проведены расчеты аэродинамических и летно-технических характеристик. По их результатам уточнен облик ЛА для проведения экспериментальных исследований аэродинамической модели в рамках НИР «Робот» по госконтракту с Министерством промышленности и торговли РФ.

Для проведения экспериментальных исследований была спроектирована модульная аэродинамическая модель ЛА. Такая конструкция позволяет оперативно выполнять замену и модернизацию основных агрегатов для расширенного исследования аэродинамической компоновки. Модель снабжена работающими электрическими имитаторами силовой установки. Испытания модели проведены в АДТ Т-102 ЦАГИ.

Специалистами ЦАГИ были проработаны вопросы обеспечения устойчивости и управляемости ЛА путем отклонения винто-кольцевых движителей, в том числе в переходных режимах полета. Результаты экспериментальных исследований модели ЛА подтвердили расчетные значения основных аэродинамических характеристик выбранной компоновки. Планируется, что следующим этапом работ станет создание летающего демонстратора технологий.

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