Горняк22: В ЦАГИ испытали модель легкого конвертируемого самолета с новыми элементами компоновки

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») испытали модель легкого конвертируемого самолета (ЛКС) с модифицированными элементами компоновки.

Работы проводились в аэродинамической трубе Т-102 ЦАГИ.

На данном этапе исследований сотрудники центра авиационной науки определили влияние новых вариантов обтекателей шасси, вертикального оперения, зализа между крылом и фюзеляжем, а также мотогондол на аэродинамические характеристики модели.

Модифицированные элементы направлены на снижение лобового сопротивления летательного аппарата на крейсерском режиме полета, повышение его летного качества и топливной эффективности. Новое вертикальное оперение предназначено для улучшения боковой управляемости самолета за счет увеличения эффективности руля направления на больших углах отклонения.

Результаты прошедших испытаний показали, что модификации компоновки модели дают ожидаемый прирост аэродинамических характеристик. Данные исследований согласуются с оценками, полученными в расчетах.

На следующем этапе экспериментов, которые запланированы на 2022 год, специалисты ЦАГИ продолжат исследования аэродинамических свойств модификации ЛКС, имеющего внешний бак для криогенного топлива.

Планируемым исследованиям предшествовала разработка концепции ЛКС, выполненная учеными ЦАГИ, и серия экспериментов в аэродинамических установках. Например, исследования по защите ЛКС от обледенения. Также было испытано несколько вариантов элементов компоновки модели (фюзеляжа, оперения, крыла и проч.), в том числе — с внешним баком для криогенного топлива. В результате были получены характеристики продольной и боковой устойчивости модели на режимах взлета, посадки и крейсерского полета с учетом обдува от работающих винтов.

Легкий конвертируемый самолет может использоваться как для пассажирских, так и для грузовых перевозок без изменения типовой конструкции. Летательный аппарат сможет перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. Крейсерская скорость воздушного судна составляет 480 км/ч.

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