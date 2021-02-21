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Горняк22: В Белгородской области открылся завод по производству ветеринарных препаратов

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Предприятие направлено на импортозамещение в области и целом в России.

Объём инвестиций группы компаний «ВИК» составил 236 миллионов рублей. Здесь планируют производить 80 наименований, в том числе девять инновационных препаратов по собственным патентам.

На заводе планируется выпускать порядка 1,5 тысячи кубометров растворов и 1,3 тысячи тонн порошковой продукции.

ГОРНЯК22 21.02.2021

Произведённые препараты будут поставляться в основном крупным белгородским агрохолдингам. Кроме того, расположение предприятия позволит осуществлять отгрузку продукции сельхозпроизводителям Центрального Черноземья и других регионов страны.

На заводе уже создано 70 рабочих мест, но при выходе на полную мощность их будет 130. Специалистов готовы предоставить белгородские вузы.

Новое предприятие разместили на территории промышленного парка «Северный».

Научно-производственная фирма ВИК стала уже вторым заводом ветпрепаратов, открытым в регионе за последние полгода. Первопроходцами в этом направлении стала компания «Белфармаком».

Компания «Вик» представляет Россию на международном рынке ветеринарных препаратов уже 15 лет, имеет 19 офисов в крупных городах страны, а также в Белоруссии и Казахстане.

Строительство завода началось в марте прошлого года и прошло в рекордные сроки, но это только первая очередь сданных объектов. Перспективы на дальнейшее сотрудничество и развитие здесь видят большие. К 2017 году планируют создать центр научно-исследовательской деятельности, который станет основной площадкой для снабжения препаратами всего Центрального Федерального округа, а также Украины, Молдавии, Ближнего Востока и стран Северной Африки.

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