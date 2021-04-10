Горняк22: В Башкирии запущены новые производства

8 апреля в Уфе на площадке Российского промышленного форума дан старт двум новым производствам, созданным в республике. Это стерлитамакский завод «М-Робо» по выпуску станков с ЧПУ (числовым программным управлением) и линия по фасовке химических продуктов, которую изготовила уфимская компания «МВС МЕХАТРОНИКА» для предприятия в сфере литейной индустрии «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус», расположенного в Нижнем Тагиле.

Проект создания в Стерлитамаке завода по изготовлению станков с ЧПУ в марте 2020 года одобрил Инвестиционный комитет региона. Благодаря республиканской поддержке компания «М-Робо» получила льготный заём Фонда развития промышленности (ФРП) России в размере 15 млн рублей, который направила на закупку технологического оборудования. Инвесторы подготовили ещё две заявки на финансирование в ФРП России и Фонд Бортника. Общая стоимость инвестпроекта составляет 126 млн рублей.

Как сообщил директор ООО «М-Робо» Павел Алёшин, партия из 10 станков будет работать в Уфе на предприятии «ОДК-УМПО». Он также представил первый изготовленный экземпляр гравировально-фрезерного станка с кабинетным ограждением.

Компания «МВС МЕХАТРОНИКА» — резидент индустриального парка «ПромЦентр», который расположен в Калининском районе Уфы. Она специализируется на проектировании и изготовлении оборудования для фасовки различных жидких различных материалов, в том числе химических продуктов. При этом выпускаемые линии не имеют аналогов в России и странах СНГ.

Автоматизированные системы дозаторов, изготовленные в Уфе, предназначены для налива масел, растворителей, присадок и растворов на водной и углеводородной основе. Они имеют высокую производительность и безопасность.

В рамках Российского промышленного форума произведён символический запуск новой линии. На начальном этапе работы она пройдёт цикл испытаний, после чего выйдет на производственную мощность.

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