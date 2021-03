Горняк22: В Австралии начали продавать российский ГАЗ Садко Next

Российские автомобили ГАЗ впервые в истории начали предлагать в Австралии — на рынок этой далекой страны вышел вездеход Садко Next. Поскольку в Австралии левостороннее дорожное движение, ГАЗ поставляется туда с правым расположением руля и педалей. На местном рынке модель продвигается под именем GAZ TrackMaster 4×4, поскольку Sadko для англоговорящих — неблагозвучный вариант, вызывающий ассоциации со словом sad, то есть «грустный».

Дистрибьютором вездеходов ГАЗ стала компания AAV из Брисбена. Удивительно, но спецификация Садко Некст для Австралии аналогична российской. Двигатель — 4,4-литровый турбодизель ЯМЗ-534 мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Экологический класс — «Евро-5». Он сочетается с пятиступенчатой механической КП и «раздаткой» с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов. Высокую проходимость автомобилю также обеспечивают клиренс 315 мм и система подкачки шин. Управление раздаточной коробкой осуществляется при помощи кнопок на панели приборов, а не напольных рычагов.

В базовой комплектации — АБС, электростеклоподъемники и круиз-контроль. Для австралийцев в стандартное оснащение также внесены кондиционер, медиасистема, шноркель, дополнительный топливный бак (90×2 = 180 л), противосолнечный козырек, электрическая лебедка. Грузовая платформа — бортовая, длиной 3400 и шириной 2715 мм. Машина может везти около 2,5 т груза.

Также обратите внимание, что для Австралии машина оснащена военным вариантом фар — они круглые, советского образца, в пластиковых очках. В России Садко Next в потребительской конфигурации имеет блок-фары от ГАЗона. Возможно, применение универсальной оптики связано с тем, что блоки в версии для «левосторонних» стран смежник пока не делает.

Садко Next серийно выпускается ГАЗом с 2019-го. По мостам и раме машина унифицирована со старым Садко ГАЗ-3308, который производили в 1999-2020 годах (сейчас его собирают эпизодически и только по заказам военных), однако в остальном Садко Next — новый автомобиль. Капотная кабина у него — от семейства ГАЗон Next (большая часть стальных элементов — общая с ГАЗелью Next, а оперение отформовано из композитов). Праворульную версию такого Садко ГАЗ показывал еще в 2018-м.

В Австралии за GAZ TrackMaster 4×4 просят 90 000 местных долларов, то есть 5,2 млн рублей. В России такая машина стоит около 3 млн рублей.

На сайте AAV утверждается, что в ближайшее время в Австралию также поступит семиместный Садко с двухрядной трехдверной кабиной.

