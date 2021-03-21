Горняк22: В АО «АЭХК» запущена опытная установка по производству сырья для изготовления литий-ионных аккумуляторов

На Ангарском электролизном химическом комбинате (АО «АЭХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») состоялся торжественный пуск опытной установки по производству гидроксида лития батарейного качества.

Гидроокись лития применяется в производстве химических источников тока. Новое производство на АЭХК ориентировано главным образом на экспорт – ее потенциальными заказчиками являются производители компонентов литий-ионных батарей. Российским потребителем продукции может выступать, в частности, Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), крупнейший в России производитель лития и его соединений.

Новая установка принята в опытно-промышленную эксплуатацию, в ходе которой будут отработаны технологические режимы, подтверждены технические характеристики процесса и получены опытные образцы продукции, соответствующие по качеству требованиям потребителей. На основании полученных результатов будут разработаны основные технологические решения для крупнотоннажного производства, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. При этом уже в 2021 году планируется не только получить опытные партии гидроксида лития, но и начать его реализацию потребителям.

Производственный участок на АЭХК будет работать без образования отходов, что имеет особое значение для промышленности Прибайкалья и соответствует цели Устойчивого развития ООН «Ответственное потребление и производство», а также будет менее энергоемким по сравнению с классической технологией производства гидроксида лития.

«Спецхимия — динамично развивающийся неядерный бизнес Топливной компании ТВЭЛ с годовой выручкой 10 млрд рублей, а один из его драйверов – это экспортные поставки литиевой продукции. Освоение производства гидроксида лития в АЭХК позволит Топливной компании расширить продуктовую линейку и укрепить позиции на мировом рынке литиевой продукции, который по прогнозам на ближайшее десятилетие будет иметь двузначные темпы роста», — отметил директор бизнес-направления «Спецхимия» АО «ТВЭЛ» Михаил Метелкин.

Освоение производство гидроксида лития — один из серии проектов по создания новых неядерных производств на АЭХК по направлению «Спецхимия». На ангарском предприятии уже действует производство бифторида калия, ведутся работы по созданию производства полианионной целлюлозы.

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