ГОРНЯК22 29.05.2021
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Горняк22: В Ангарске на заводе Роснефти начато производство технического жидкого кислорода

Горняк22
14 часов Ago

«Ангарская нефтехимическая компания», которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», начала производство нового продукта — жидкого кислорода технического. Потребителю отгружена первая партия продукции — более 20 тонн.

Работы по расширению продуктовой линейки АО «АНХК» инициированы в связи с возникшим спросом на данный вид продукции. Ранее кислород изготавливался только в газообразном виде.

Технический кислород используется для работ с применением газовой сварки, резки и т. д. Его качество контролируют специалисты собственного испытательного центра. Многостадийная работа на каждом этапе производства позволяет на выходе получать кислород, содержащий не менее 99,5% целевого продукта. Сегодня мощность установки составляет 4 тонны жидкого кислорода в день.

В настоящее время специалисты предприятия проводят работы, направленные на получение лицензии по производству ещё одного продукта — кислорода жидкого медицинского. Данный продукт находит широкое применение в профильных учреждениях в качестве лекарственного средства для поддержки органов дыхания. В жидком виде его планируют приобретать медицинские учреждения региона.

Кислород является продуктом разделения воздуха и производится методом глубокого холода. АНХК — единственный производитель этой продукции в жидком виде среди предприятий «Роснефти». С его появлением предприятие планирует расширить круг потребителей продукции.

Справка:

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту и др. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт.

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