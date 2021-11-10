Горняк22: Туристический поток в Крым за девять месяцев 2021 года достиг 8,3 млн человек

За 9 месяцев текущего года в Крыму побывало 8,3 млн туристов. Это на 25% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

«В сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года. Количество работающих коллективных средств размещения в сентябре составило порядка 800 объектов общей вместимостью более 130 тыс. мест», — цитирует пресс-служба правительства региона.

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