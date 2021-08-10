Горняк22: Три российских спутника связи «Гонец-М» вышли на целевую орбиту

Запущенная Минобороны РФ с космодрома «Плесецк» ракета-носитель «Рокот» вывела на расчетные орбиты российские спутники связи «Гонец-М», сообщил РИА Новости в четверг представитель войск Воздушно-космической обороны России полковник Алексей Золотухин.

«В 18.28 (мск) космические аппараты «Гонец-М» выведены на расчетную орбиту. После выведения на орбиту КА «Гонец-М» были переданы на управлению заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета», — сказал Золотухин.

Космическая головная часть ракеты в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и трех спутников «Гонец-М» в расчетное время 16.49 мск штатно отделилась от второй ступени «Рокота».

Как сообщили в Роскосмосе, эти три космических аппарата «Гонец-М» должны увеличить орбитальную группировку спутниковой системы «Гонец» с 7 до 10 спутников. Система предназначена для предоставления персональной связи и передачи данных различного типа, в том числе координатно-временных данных спутниковой координационной системы «ГЛОНАСС». Связь осуществляется посредством группировки низколетящих космических аппаратов, развернутой на высоте 1400 километров.

Услуги, построенные на базе системы «Гонец», решают задачи мониторинга различных объектов инфраструктуры, передачи навигационно-временных данных, полученных по системе «ГЛОНАСС», с подвижных объектов в различные диспетчерские центры и центры мониторинга, а также персональной связи на удаленных территориях.

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