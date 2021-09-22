ГОРНЯК22 23.09.2021
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Горняк22: Траулер «Норвежское море» передан заказчику

Горняк22
17 часов Ago

ПАО «Выборгский судостроительный завод» (входит в ОСК) и АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», подписали приёмный акт о передаче второго траулера-процессора проекта KMT01 «Норвежское море».

В течение двух недель специалисты выборгской верфи совместно с поставщиками оборудования проводили ходовые испытания траулера в акватории Финского залива. По результатам сторонами был подписан приёмный акт о передаче «Норвежского моря» Выборгским судостроительным заводом Архангельскому траловому флоту. Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены непосредственно в районе промысла.

ГОРНЯК22 23.09.2021

«Норвежское море» — второй крупнотоннажный траулер-процессор проекта КМТ01 в серии, состоящий из четырех единиц. Суда строятся для ведения промысла донных пород рыб и производства обезглавленной и потрошеной рыбы, филе, икры и печени трески, рыбной муки и рыбьего жира прямо на борту. Траулер «Норвежское море» был заложен 29 января 2018 года, спущен на воду 17 мая 2019 года. Головное судно серии было передано заказчику в сентябре 2020 года, два остальных траулера находятся на разных стадиях строительства.

Длина судна составляет 86 м, ширина — 17 м. Проект имеет ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до Arc 4.

Хорошие новости России

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