Горняк22: Томские строители побили рекорд прошлого года по числу новостроек

За I квартал 2015 года в Томской области строители ввели 177,63 тыс. кв. м жилья, что на 73,6% больше, чем за этот же период 2014 года, когда было сдано 102,33 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба областной администрации.

При этом объем индивидуального жилья за январь — март нынешнего года увеличился по сравнению с 2014 годом почти в 2,5 раза и достиг 108,67 тыс. кв. м (44,85 тыс. кв. м в прошлом году).В областном центре за 3 месяца введено 109,92 тыс. кв. м жилья, в том числе 47,08 тыс. кв. м индивидуального. Среди муниципальных образований высокие показатели по вводу жилья у Томского (48,51 тыс. кв. м), Парабельского (2,55 тыс. кв. м), Асиновского (1,71 тыс. кв. м), Каргасокского (1,7 тыс. кв. м) районов, а также Стрежевого (4,01 тыс. кв. м жилья).Для сравнения, в марте прошлого года строители ввели 51,72 тыс. кв. м жилья, в том числе 31,21 тыс. кв. м в Томске.

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