ГОРНЯК22 28.04.2021
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Горняк22: Тестовый запуск крупнейшего в России домостроительного комбината

Горняк22
16 часов Ago

ДСК ГРАД возводится в Нарофоминском районе Московской области на территории промышленного кластера «Котово». Партнерами ГК «Мортон» в реализации проекта выступают РОСНАНО и Промсвязьбанк. Производственная мощность нового ДСК составит 525 тыс. кв. м изделий в год, из которых 450 тыс. кв. м составит жилье, а 75 тыс. кв. м – объекты соцкультбыта.

2 июня 2014 года с конвейера ДСК «ГРАД» Группы Компаний «Мортон» в тестовом режиме вышла первая продукция. На комбинате заработала линия многопустотных плит перекрытий ELEMATIC и бетонно-смесительный узел TEKA.

Уже осенью крупнейший домостроительный комбинат в России заработает на полную мощность. Первым объектом, построенным из продукции ДСК ГРАД, станет детское образовательное учреждение в городе Видном – школа на 1000 учеников.

Являясь самым современным домостроительным комбинатом в мире, ДСК ГРАД станет площадкой, где будут реализованы лучшие инновации в строительной отрасли. Уникальные технологии проектирования и производства позволят выпускать продукцию высокого качества и разнообразных дизайнерских решений, моделировать и реализовывать проекты любой сложности, обеспечивать мобильность и гибкость производства при минимальных затратах. Лучшее оборудование ведущих мировых производителей и максимальная автоматизация всех процессов обеспечит эффективность проектно-производственного комплекса, минимизирует влияние человеческого фактора и повысит производительность труда.

Хорошие новости России

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