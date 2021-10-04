ГОРНЯК22 05.10.2021
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Горняк22: Сверхсовременный телескоп создан российскими специалистами

Горняк22
19 часов Ago

Специалисты «Казанского федерального университета», «Специальной астрофизической обсерватории РАН» и компании «Параллакс» создали уникальный многоканальный роботический телескоп для наблюдений очень больших участков звездного неба.

Согласно заявлению пресс-службы КФУ, данный астрономический прибор в состоянии снимать большие участки неба и может управляться удаленно. С его помощью казанские ученые и студенты могут наблюдать за самыми разными астрономическими событиями. Установлен новый телескоп на Северном Кавказе. Работать с телескопом будут удаленно, из Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта.

Возможности многоканального роботического телескопа позволяют получать высококачественные изображения участков неба, площадью в 900 квадратных градусов. А тот факт, что изображения могут быть получены со скоростью до 10 в секунду, позволяет телескопу регистрировать самые короткоживущие космические явления, начиная от вхождения в земную атмосферу малых тел Солнечной системы, и заканчивая далекими гамма-всплесками и регистрацией переменных звезд в галактике.

Хорошие новости России

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