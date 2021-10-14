Горняк22: Строительство Северо-Западного центра Концерна ПВО «Алмаз − Антей»

В Санкт-Петербурге на базе Государственного Обуховского завода с 2010 года идёт создание Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз − Антей».

На одной территории, расположенной в юго-восточной части города на берегу Невы, кроме новых и модернизированных цехов самого ОАО «ГОЗ Обуховский завод», расположатся ОАО «Завод радиотехнического оборудования» (ЗРТО), ОАО «Российский институт радионавигации и времени» (РИРВ), ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ) и ОАО «Ордена Трудового Красного знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» (ВНИИРА). В настоящий момент на площадке СЗРЦ идёт строительство 10 объектов, в т. ч. зданий институтов и КБ, а также испытательного центра.

Производственный комплекс № 1 ОАО «ГОЗ Обуховский завод» (открыт в мае 2014 года):

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