ГОРНЯК22 12.09.2021
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Горняк22: Строительство «Северного потока -2» полностью завершили

Горняк22
4 часа Ago

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено утром 10 сентября, говорится в сообщении «Газпрома».

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Газпром сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2″ полностью завершено», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что оператор проекта закончил укладку последней трубы «Северного потока — 2». Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

По данным «Газпрома», по газопроводу «Северный поток — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

Агентство Bloom-g со ссылкой на источники сообщало, что «Газпром» планирует начать поставлять газ по первой нитке «Северного потока — 2» с 1 октября, а по обеим ниткам трубопровода — уже к 1 декабря.

О проекте

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено.

ГОРНЯК22 12.09.2021

Хорошие новости России

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