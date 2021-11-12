ГОРНЯК22 13.11.2021
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Горняк22: Строительство нового цеха начато на Казанском вертолетном заводе

Горняк22
20 часов Ago

Строительство нового цеха окончательной сборки вертолетов и учебно-производственного центра общей стоимостью более 2 млрд рублей начато на Казанском вертолетном заводе.

Площадь нового цеха составит 23 тысячи квадратных метров. В учебно-производственном центре будет проходить подготовка основных производственных рабочих авиационной отрасли не только для КВЗ, но и для всех предприятий, входящих в «Ростех».

Цех окончательной сборки — это завершающий этап строительства винтокрылой техники. Новый корпус решит вопрос оптимизации производственных площадей и позволит повысить производительность труда за счет внедрения поточной сборки. Также будет обновлен парк оборудования и улучшены условия труда.

«Новый цех окончательной сборки был необходим предприятию, он позволит организовать поточную сборку машин, которая обеспечивает наилучшие экономические показатели. Современное производство также существенно повысит производительность труда и удобство работы специалистов. Также заложен камень в основание будущего центра профессионального обучения на 650 учащихся, который будет готовить специалистов для авиастроения по самым современным стандартам», — сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов на церемонии.

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