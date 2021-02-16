Горняк22: Строящиеся АЭС атомные электростанции в России и за рубежом • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Атомные электростанции в России

Балтийская АЭС

Расположение: близ г. Неман, Калининградская обл.

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2

Балтийская АЭС — первый проект сооружения атомной электростанции на территории России, к которому будет допущен частный инвестор. Проект предусматривает использование реакторной установки ВВЭР мощностью 1200 МВт (электрических). Первый блок планируется построить к 2016 году, второй — к 2018. Расчетный срок службы каждого блока — 60 лет. Генеральным подрядчиком по сооружению станции выступает ЗАО «Атомстройэкспорт». В 2011 году получена лицензия Ростехнадзора на сооружение АЭС

Белоярская АЭС

Расположение: близ г. Заречный (Свердловская обл.)

Тип реактора: БН-600, БН-800, БН-1200 (в проекте)

Энергоблоков: 4 (Белоярск-1 и 2 закрыты в 1983 и 1990 годах, Белоярск-3 работает с 1981 года)

Основу второй очереди станции должен составить энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции с реакторной установкой на быстрых нейтронах БН-800. Он сооружается в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 — 2010 годы и на перспективу до 2015 года». В 2014 году реактор БН-800 заработал на минимальной мощности. Ввод в строй этого энергоблока обещает существенно расширить топливную базу атомной энергетики, а также минимизировать радиоактивные отходы, за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.

После запуска реактора БН-800 планируется начать строительство реактора БН-1200. Аналогичные реакторы планиуется установить на перспективной Южно-Уральской АЭС.

Ленинградская АЭС-2

Расположение: близ г. Сосновый Бор (Ленинградская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2 — в стадии строительства, 4 — по проекту

Станция строится на площадке ЛАЭС.

Сооружение энергоблоков №№ 1 и 2 ЛАЭС-2 включено в Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009−2015 годы), утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2008 № 705. Функции заказчика-застройщика выполняет ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 12 сентября 2007 г. Ростехнадзор официально сообщил о выдаче лицензий на размещение 1-го и 2-го энергоблоков типа ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2. ОАО «СПб АЭП» (входит в состав интегрированной компании ОАО «Атомэнергопром») по итогам открытого конкурса 14 марта 2008 года подписало с Росатомом госконтракт на «выполнение комплекса работ по сооружению и вводу в эксплуатацию энергоблоков №№ 1 и 2 Ленинградской АЭС-2, включая проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставку оборудования, материалов и изделий». В июне 2008 года и июле 2009 года Ростехнадзор выдал лицензии на сооружение энергоблоков.

Нововоронежская АЭС-2

Расположение: близ г. Нововоронежа (Воронежская обл.)

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2 — строятся, еще 2 — в проекте

Нововоронежская АЭС-2 строится на площадке действующей станции. Генеральным подрядчиком по сооружению Нововоронежской АЭС-2 выступает ОАО «Атомэнергопроект» (г. Москва). Проект предусматривает использование реакторной установки ВВЭР мощность до 1200 МВт (электрических) со сроком эксплуатации 60 лет. Первая очередь Нововоронежской АЭС-2 будет включать два энергоблока.

Ростовская АЭС

Расположение: близ г. Волгодонска, Ростовская обл.Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 2 — в эксплуатации, 2 — строятся

Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России. Станция обеспечивает 40% производства электроэнергии в Ростовской области. Кроме того, электроэнергия по пяти ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 — г. Волгодонск. На станции работают два энергоблока. Первый с реактором типа ВВЭР-1000 и мощностью 1000 МВт введен в эксплуатацию в 2001 году. Энергоблок № 2 введен в промышленную эксплуатацию 10 декабря 2010 года. На площадке станции ведется строительство энергоблоков №№ 3,4. В ноябре 2014 г. началась проедура пуска 3 энергоблока

Плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

атомные электростанции в России

Расположение: Певек, Чукотка

Тип реактора: КЛТ-40С

Энергоблоков: 2

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) оснащена судовыми реакторами типа КЛТ-40С. Аналогичные реакторные установки имеют большой опыт успешной эксплуатации на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе «Севморпуть». Электрическая мощность станции составит 70 МВт. Основной элемент станции — плавучий энергоблок сооружается промышленным способом на судостроительном заводе и доставляется к месту размещения ПАТЭС морским путем в полностью готовом виде. На площадке размещения строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег. Строительство первого плавучего энергоблока началось в 2007 году на ОАО «ПО «Севмаш», в 2008 году проект был передан ОАО «Балтийский завод» в Санкт-Петербурге. 30 июня 2010 года состоялся спуск на воду плавучего энергоблока.

Атомные электростанции за рубежом

АЭС «Аккую»

Расположение: Турция

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков — 4

12 мая 2010 года в ходе визита Президента России Дмитрия Медведева в Турцию было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в Турецкой Республике. Строительство первой турецкой АЭС будет реализовано на условиях ВОО (Build — Own — Operate или «Строй — Владей — Эксплуатируй»). До настоящего момента в мировой практике не было прецедентов использования механизма BOO в атомной энергетике. На старте проект турецкой атомные электростанции будет финансироваться из российских источников, в дальнейшем планируется привлечение инвесторов, как из Турции, так и из третьих стран.

Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре реактора типа ВВЭР. Мощность каждого энергоблока турецкой АЭС составит 1200 МВт. Технико-экономические показатели АЭС обеспечат надежную и экономичную выработку электрической и тепловой энергии в соответствиями с требованиями турецкого заказчика. АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд кВт.ч в год.

Белорусская АЭС

Расположение: Белоруссия

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 2

15 марта 2011 года в Минске в ходе заседания Совета министров Союзного государства было подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции. Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт и будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Для строительства первой белорусской АЭС был выбран проект «АЭС-2006», который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Соглашение предусматривает, что строительство АЭС осуществляется под ключ российской стороной. Генеральным подрядчиком было назначено ЗАО «Атомстройэкспорт», заказчиком — ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»). 11 октября 2011 года было подписано контрактное соглашение о строительстве АЭС в Республике Беларусь. 25 ноября 2011 года было подписано Межправительственное соглашение о предоставлении российской стороной белорусской стороне государственного кредита на строительство станции, которое создало необходимую международно-правовую базу для осуществления механизма финансирования работ по проекту. 31 января 2012 года был подписан контракт на изыскательские работы, разработку проектной документации и первоочередной рабочей документации Белорусской АЭС. 18 июля 2012 года в Минске по итогам заседания Cовета министров Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС. С российской стороны генконтракт подписал директор ОАО «НИАЭП» — управляющей организации ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ) Валерий Лимаренко, с белорусской стороны — директор ГУ «Дирекция строительства АЭС» (ГУ «ДСАЭ») Михаил Филимонов.

АЭС «Бушер» (Иран)

Расположение: Иран

Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 3 (Бушер-1 запушен в 2013 году)

АЭС «Бушер» — уникальный объект, аналогов которому нет в мире. ЗАО «Атомстройэкспорт» продолжает строительство атомной электростанции в Иране, начатое в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU). В 1980 году концерн разорвал контракт с иранским заказчиком из-за решения германского правительства присоединиться к американскому эмбарго на поставки оборудования в Иран. Между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Иран 24 августа 1992 года было подписано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, и 25 августа 1992 года заключено соглашение о сооружении атомной электростанции в Иране. Строительство АЭС было возобновлено после длительной консервации в 1995 году. Строительство основных инфраструктур станции завершилось в августе 2010 года. Электростанция была подключена к электрической сети Ирана в сентябре 2011 года, а к 30 августа 2012 года ее первый энергоблок вышел на полную рабочую мощность. Российским подрядчикам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и, кроме того, применить около 12 тысяч тонн немецкого оборудования.

11.11.2014 года был подписан контракт на постройку 2 и 3 энергоблоков.

АЭС «Куданкулам»

Расположение — Индия

Тип реактора — ВВЭР-1000

Энергоблоков — 4 (Куданкулам-1 запущен в 2013 году, рассматривается возможность строительства до 8 энергоблоков)

На юге Индии сооружается АЭС «Куданкулам» с двумя энергоблоками с реакторными установками ВВЭР-1000. Станцию возводят в рамках выполнения Межгосударственного Соглашения от 20.11.1988 и Дополнения к нему от 21.06.1998. Заказчик — Индийская корпорация по атомной энергии Ltd (ИКАЭЛ).

Проект «АЭС-92», применяемый на АЭС «Куданкулам», разработан институтом «Атомэнергопроект» (Москва) на базе серийных энергоблоков, которые длительное время эксплуатируются в России и странах Восточной Европы.

11.12.2014 года подписан договор о строительстве 3 и 4 энергоблоков.

АЭС «Моховце»

Расположение: Словакия

Тип реактора: ВВЭР-440

Энергоблоков: 4 (Моховце-1 и 2 запущены в 1998 и 1999 годах)

Российские предприятия совместно с словацкими достраивают третий и четвертый энергоблоки АЭС «Моховце», сооружение которых было начато в 1987 г. и приостановлено в 1992 г.

11 мая 2010 года подписан контракт на выполнение работ в рамках достройки «Ядерного острова» между ЗАО «Атомстройэкспорт» и АО «Словацкие электростанции». Контрактом предусмотрено выполнение работ, поставка оборудования и оказание услуг по внедрению на обоих блоках систем внутриреакторного контроля, систем измерений концентрации бора и подсистем измерения уровня в корпусе реактора и измерения температуры на выходе из активной зоны.

АЭС «Ниньтхуан»

Расположение: Вьетнам

Тип реактора: ВВЭР-1000/ВВЭР-1200

Энергоблоков: до 6

Осуществляется строительство энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами типа ВВЭР-1000 или ВВЭР-1200 (окончательный выбор пока не сделан). Место реализации проекта — провинция Ниньтхуан, Вьетнам

АЭС «Руппур»

Расположение: Бангладеш

Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков — 2

Осуществляется подготовительная стадия строительства энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами типа ВВЭР-1000, общей мощностью в 2000 МВт. Место реализации проекта — площадка в 160 км от г. Дакка, Бангладеш

Тяньваньская АЭС

Расположение: КНР

Тип реактора: ВВЭР-1000, ВВЭР-1200

Энергоблоков — 8 (Тяньвань-1 и 2 запущены в 2007 году, Тяньвань-5 и 6 запланированы с реакторами CNP-1000, Тяньвань-7 и 8 — с реакторами ВВЭР-1200)

В октябре 2009 года Государственная корпорация «Росатом» и Китайская корпорация ядерной промышленности (CNNC) подписали протокол, в котором подтвердили желание и намерение продолжать сотрудничество в сооружении второй очереди Тяньваньской АЭС — третьего и четвертого блоков станции.

Третий и четвертый блоки Тяньваньской АЭС будут сооружаться аналогично проекту первой очереди: два энергоблока российского дизайна с реакторными установками ВВЭР-1000. Проектирование и поставку оборудования неядерной части атомной станции будет осуществлять JNPC.

Хмельницкая АЭС

Расположение: Украина

Тип реактора: ВВЭР-1000

Энергоблоков: 4 (Хмельницкий-1 и 2 запущены в 1988 и 2005 годах)

9 июня 2010 года в Киеве подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №№ 3 и 4 Хмельницкой АЭС. По требованиям НАЭК «Энергоатом» сроки эксплуатации оборудования по проекту ВВЭР-1000 увеличены и составляют для корпуса реактора — 60 лет, парогенераторов — 60 лет, для остального оборудования реакторного отделения — 50 лет. Увеличение срока службы оборудования достигается за счет эволюционных конструктивных изменений. Реализация проекта под вопросом.

АЭС «Пакш»

Расположение: Венгрия

Тип реактора ВВЭР-440, ВВЭР-1200

Энергоблоков 6

ЗАО «Атомстройэкспорт» в рамках долгосрочного рамочного контракта поставляет сменное оборудование и запасные части, необходимые для обеспечения надежной эксплуатации АЭС «Пакш».С 2012 года проект реализуется силами объединенной компании ОАО «НИАЭП» — ЗАО АСЭ.

8.12.2014 года подписано соглашение о постройке 5 и 6 энергоблоков.

АЭС Пюхяйоки

Расположение: Финляндия

Тип реактора: ВВЭР-1200

Энергоблоков: 1

В октябре 2014 года ЗАО «Русатом Оверсиз» подписало договор с ОАО «Атомпроект» на разработку полного пакета проектной документации АЭС в Пюхяйоки. В сентябре 2014 года правительство Финляндииодобрило проект строительства АЭС при участии России, предусматривающий использование российского реактора ВВЭР-1200.

Перспективные проекты

В России в планах строительство Курской АЭС-2, Кольской АЭС-2, Смоленской АЭС-2, а также Тверской, Северской и Южно-Уральской АЭС. Также имеются планы достройки 5 и 6 энергоблоков Балаковской АЭС.

За рубежом Россия планирует осуществить строительство до 8 энергоблоков в Иране, АЭС Харипур в Индии (всего в Индии планируется постройка до 12 энергоблоков), АЭС Маджал в Иордании, Сянминской АЭС в КНР. Также возможно строительство двух энергоблоков на АЭС Темелин (Чехия), одного энергоблока АЭС Козлодуй (Болгария) и одного энергоблока Армянской АЭС.

Хорошие новости России