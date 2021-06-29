Горняк22: Страны БРИКС учредили банк развития, его капитал составит $100 млрд

Группа развивающихся экономик – Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка – подписали соглашение о создании Банка развития, капитал которого составит $100 млрд. Новая структура должна стать противовесом западным финансовым организациям.

Новый банк развития, о создании которого объявили страны БРИКС в ходе саммита, будет конкурировать с Международным Валютным Фондом и Всемирным банком, предлагая помощь развивающимся экономикам. Каждая страна-участница БРИКС выделит на его создание $10 млрд. Со временем капитал банка развития будет составлять $100 млрд.

Стороны также договорились о создании второго совместного института – стабилизационного фонда, который будет поддерживать пять экономических держав в случае мирового кризиса. Китай вложит в него $41 млрд, Россия, Бразилия и Индия – по $18 млрд, ЮАР – $5 млрд.

На долю развивающихся стран приходится 75% мировых валютных резервов. Общая прибыль стран БРИКС от экспорта составляет 4,5 триллиона долларов.

По словам российского лидера Владимира Путина, создание нового Банка развития и Пула условных валютных резервов стран БРИКС позволит этим странам чётче координировать макроэкономическую политику.

«Банк и валютный Пул с суммарными ресурсами в 200 млрд долларов закладывают основы для координации макроэкономической политики. Банк БРИКС станет одним из крупнейших многосторонних финансовых институтов развития в мире, его объявленный капитал составит 100 млрд», — подчеркнул Путин.

«Масштабы возможных операций в рамках Пула валютных резервов также смогут достигать 100 млрд долларов. Этот механизм создаёт предпосылки для эффективной защиты национальных экономик наших стран от кризисов на финансовых рынках», — заключил президент РФ.

Новые структуры, созданные БРИКС, станут лишь первым шагом на пути преодоления западного доминирования в банковской и валютной сферах, а также создадут противовес доллару и экономической системе, основанной на американской валюте.

Сообщается, что принять участие в создании банка и резервного фонда могут не только нынешние члены БРИКС, но и другие развивающиеся экономики – Мексика, Индонезия или Аргентина.

Штаб-квартира нового Банка развития будет находиться в одном из крупнейших финансовых центров в Китае – Шанхае. В первый год председателем финансовой структуры станет Индия, а Россия станет председателем совета представителей.

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