Горняк22: Стоимость экспорта мяса индейки за 1 полугодие 2021 увеличилась почти на 230%

В 2021 году российский рынок мяса индейку показывает положительную динамику: ключевые производители наращивают производство и экспорт. Такие данные приводятся в исследовании маркетингового агентства ROIF Expert. По его данным, устойчивым трендом является, в том числе, рост стоимостных объемов экспорта. Это обусловлено наращиванием физических объемов вывоза на мировой рынок индейки при росте цен на продукцию. Согласно исследованию, суммарная стоимость экспорта мяса индейки к июню увеличилась почти на 230%. Основными покупателями российской индейки являются Китай, Украина, Бенин, Либерия, Конго и Объединенные Арабские Эмираты. В физическом выражении отгрузки мяса индейки в эти страны составляют почти 75% от общего экспорта.

Президент «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что предварительные прогнозы прироста объемов производства индейки выполняются. «В 2021 году планируется выйти на показатель 400 тыс. т за счет запуска новых мощностей «Тамбовской индейки» — порядка 30 тыс. т в убойном весе, а также перезапуска площадок «Евродона» с мощностью производства 35-40 тыс. т. Увеличиваются мощности и других компаний, например, Птицеводческий комплекс им. Гафури планирует выйти на плановый объем 28-30 тыс. т в убойном весе, — рассказал эксперт. — Если до конца года ничего не произойдет, то прирост производства по сравнению с предыдущим годом составит 60 тыс. т — около 15-20%».

По словам Давлеева, цены на индейку сейчас стабильные, прежде всего за счет высоких цен на курицу и относительно высоких — на свинину. «Стоимость тушки бройлера сегодня стабилизировалась на уровне 120-125 руб./кг, что дает возможность производителям индейки успешно конкурировать с другими видами мяса», — отметил он. Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что оптовая цена индейки у производителей по сравнению с прошлой неделей немного увеличилась и составляет 265-275 руб. за 1 кг филе грудки и 300-315 руб./кг за филе бедра. «Спрос на индейку сейчас «рабочий», ажиотажного спроса, или повышенного интереса, связанного с потенциалом роста контрагентов пока не наблюдается», — рассказал он. По словам Корнеева, спрос на мясо индейки сейчас зависит от сезонного перехода покупателей на овощную группу, которая пока также стоит весьма недешево, и ограничений сегмента HoReCa. «Чтобы компенсировать снижение продаж, производители этого вида мяса расширяют дистрибьюцию. У индейки проникновение в розницу ниже, чем у бройлера и свинины», — добавил эксперт.

Сейчас Россия наращивает экспорт индейки в Китай — прирост находится на уровне не менее 20%, отметил Давлеев. Кроме того, по его словам, сейчас начался вывоз продукции глубокой переработки, прежде всего за счет начала производства сосисок на одном из заводов компании «Дамате» — «ПензаМолИнвест», и запуска новой линейки продукции торговой марки «Салима», которая уже поставляется в страны ближайшего зарубежья, в частности в Казахстан и Узбекистан. Также планируются отгрузки в Закавказье. «Мы ожидаем ряда успешного завершения аудитов продукции халяль на ведущих предприятиях группы «ПензаМолИнвест», которые позволят поставлять продукцию глубокой переработки в страны Ближнего Востока. Это качественный скачок, уход от экспорта сырья к продукции с добавленной стоимостью», — заключил Давлеев.

Руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными институтами группы «Черкизово» Андрей Терехин сказал «Агроинвестору», что по итогам 2020 года предприятие «Тамбовская индейка», которым на паритетной основе владеют «Черкизово» и испанская Grupo Fuertes, произвело 57 тыс. т индейки в живом весе. «Летом 2020 года была открыта вторая очередь «Тамбовской индейки». После ввода всех объектов в эксплуатацию мощность предприятия увеличится в 1,5 раза — до 85 тыс. т мяса в год в живом весе. Общий размер инвестиций в строительство и запуск второй очереди — 4 млрд руб. В будущем планируется дальнейшее расширение комплекса», — прокомментировал он.По словам Терехина, в 2020 году «Тамбовская индейка» отправила на экспорт около 2,4 тыс. т продукции, что на 50% больше показателя предыдущего года. Рост был во многом связан с началом поставок индейки на китайский рынок, отметил он. Кроме Китая компания поставляет индейку в страны СНГ и Африки (Бенин, Габон и другие). Активный рост экспортных поставок индейки продолжается и в текущем году. «Мы рассчитываем на дальнейшее расширение объемов и географии поставок продукции из индейки, поскольку ее потребление в мире набирает популярность, — сказал Терехин. — Одним из возможных новых рынков для нас может стать Сербия, в которой мясо индейки широко используется как в мясопереработке, так и в системе общественного питания. «Тамбовская индейка» аттестована на поставки в эту страну и рассчитывает на первые поставки в ближайшем будущем».

В начале июня мы сообщали ( https://sdelanounas.ru/blogs/141700/ ) со ссылкой на обзор «Agrifood Strategies» сообщал, что в 2021 году наша страна сможет войти в тройку мировых лидеров по выпуску индейки и даже вплотную приблизиться ко второму месту в рейтинге. По мнению «Agrifood Strategies», потенциал роста отрасли объясняется ненасыщенностью рынка: в большинстве стран, где индюшатина является традиционной составляющей «мясной корзины», ее доля достигает 10%, что для России могло бы означать более 1 млн т, но даже ожидание рекордного производства в 2021 году в 400 тыс. т более чем в два раза ниже этого показателя. По подсчетам аналитиков компании, потребление индейки на душу населения в России к концу 2021 года может достичь 2,7 кг, тогда как в европейских странах оно в среднем составляет 4-5 кг, в США — 7,8 кг, а в Израиле — более 10 кг.

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