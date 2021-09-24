ГОРНЯК22 25.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: Ставропольскую минералку продают в супермаркетах США

Горняк22
17 часов Ago

Экспорт играет важную роль в формировании узнаваемости российских брендов на полках иностранных магазинов. Востребованность за рубежом товаров со Ставрополья лишний раз подчеркивает их уникальность и высокое качество.

Так, замеченные на прилавках в супермаркетах США и семечки «Крутой Уокер» вызвали бурю восторга у ставропольских пользователей интернет-сетей. Гордость за отечественную продукцию, пользующую спросом в Америке, привлекла внимание к группе товаров, которые на регулярной основе поставляются в эту страну.

С начала года в США с территории Ставрополья экспортировали 264 тонны продукции на сумму 104 тыс. долларов. Основная товарная группа — это напитки: 99 тонн минеральной воды с добавлением сахара на сумму 36 тыс. долларов и 152 тонны минеральной воды без добавления сахара на сумму 57,2 тыс. долларов.

Кроме того, из Ставропольского края в Америку поставлены консервированные фрукты и горошек, жареные семечки.Что касается минеральной воды, то единственным в мире легитимным производителем легендарной воды «Ессентуки N4» и «Ессентуки N17″ является „Холдинг Аква“, который осуществляет полный цикл по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды на КМВ.»В прошлом году, несмотря на пандемию, компания улучшила свои показатели — прирост выручки составил более 45% по сравнению с предыдущим годом. При этом в бюджеты разных уровней было направлено порядка 250 млн рублей в виде налоговых отчислений.

Продукция „Холдинг Аква“ была поставлена как в федеральные сети по всей России, так и в 15 стран мира от Канады и США до Китая и Новой Зеландии», — отметил генеральный директор «Холдинг Аква» Святослав Вильк.В 2020 году компания стала крупнейшим в Ставропольском крае экспортером минеральной воды с объемом экспортной выручки 2,65 млн долларов США. В текущем году на предприятии запланировали расширить географию продаж за счет поставок продукции в Израиль, Германию, Турцию и страны Прибалтики. Это поможет увеличить объемы экспорта на 50%.

«В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК (Ставропольский край)», входящего в структуру нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в прошлом году наша минеральная вода отправилась в 27 стран мира. Основные импортеры — Казахстан, Армения, Украина, Беларусь, Азербайджан.

Также наша продукция экспортировалась в США, Австралию, Израиль. Помимо минеральной воды с помощью торговой компании Kalinka на прилавках магазинов Нью-Йорка в прошлом году появилась молочная продукция завода «МКС».

Хорошие новости России

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