ГОРНЯК22 17.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: Стартовало строительство нового завода в Ярославской области, где будут выращивать радужную форель

Горняк22
6 часов Ago

Дан старт строительству нового завода в Рыбинском районе Ярославской области, где будут выращивать радужную форель. Инициатором строительства стал крупнейший российский органический сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга». Завершить работы планируется в июне 2023 года, а начать продажи — весной 2024-го.

Объем финансирования проекта составит свыше 275 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест.

ГОРНЯК22 17.05.2021

Аквакультура является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках социально-экономической программы «10 точек роста». Сегодня в сфере товарного рыбоводства мы реализуем проекты с общим объемом инвестиций 1,72 миллиарда рублей. В планах также выращивать в Рыбинском районе австралийского красноклешневого рака и клариевого сома. Эти производства позволят обеспечить рабочими местами свыше 120 человек, а жителей нашей области и других регионов — качественной рыбной продукцией.

Хорошие новости России

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