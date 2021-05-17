Горняк22: Стартовало строительство нового завода в Ярославской области, где будут выращивать радужную форель

Дан старт строительству нового завода в Рыбинском районе Ярославской области, где будут выращивать радужную форель. Инициатором строительства стал крупнейший российский органический сельскохозяйственный холдинг «АгриВолга». Завершить работы планируется в июне 2023 года, а начать продажи — весной 2024-го.

Объем финансирования проекта составит свыше 275 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест.

Аквакультура является одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ярославской области в рамках социально-экономической программы «10 точек роста». Сегодня в сфере товарного рыбоводства мы реализуем проекты с общим объемом инвестиций 1,72 миллиарда рублей. В планах также выращивать в Рыбинском районе австралийского красноклешневого рака и клариевого сома. Эти производства позволят обеспечить рабочими местами свыше 120 человек, а жителей нашей области и других регионов — качественной рыбной продукцией.

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