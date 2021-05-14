Горняк22: США стали лидером по закупкам российского мороженого

В январе-марте 2021 года Россия экспортировала 5,6 тыс. тонн мороженого, что на 13% больше аналогичного прошлогоднего периода. Экспортная выручка увеличилась на 61% до 14 млн долл.

Рост преимущественно обусловлен увеличением отгрузок в страны дальнего зарубежья. Основным драйвером стали поставки мороженого в США, которые выросли в 3,7 раза до 1,9 тыс. тонн на сумму 4,7 млн долл. Экспорт данной продукции в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого.

На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43% до 576 тонн в физическом выражении и на 66% до 2,6 млн долл. в стоимостном. В марте 2021 года Китай в очередной раз расширил список российских поставщиков мороженого, в результате чего на текущий момент, согласно данным Россельхознадзора, право экспорта имеют 48 предприятий.

Также в топ-5 импортеров входят Монголия и Украина — традиционные покупатели российского мороженого в последние годы. Отгрузки в Монголию составили 559 тонн (+54%) на сумму 1,4 млн долл. (+74%), на Украину — 260 тонн (+24%) стоимостью 692 тыс. долл. (+31%).

Физический объем экспорта в Казахстан в январе-феврале сократился на 57% до 986 тонн, стоимостной — на 17% до 2 млн долл. В результате на текущий момент Казахстан занимает 3-е место среди покупателей российского мороженого, однако при появлении статистики по ЕАЭС за март это положение может измениться.

«Кореновский молочно-консервный комбинат», один из ведущих российских экспортеров мороженого, в первом квартале увеличил экспорт в годовом выражении на 20% в натуральном объеме и примерно на 50% в денежном. В том числе поставки в США выросли вдвое. «В США поставки стабильно развиваются и расширяется география. Мороженого в этой стране потребляется много, особенно в южных штатах, таких как Флорида или Калифорния, и на наш взгляд, наше мороженое выигрывает по качеству. Но основные потребители — это все же выходцы из стран бывшего СССР», — рассказал «Агроэкспорту» генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» Игорь Московцев. Также произведенное предприятием мороженое в 2021 году отправлялось в Абхазию, Азербайджан, Армению, Болгарию, Германию, Грузию, Израиль, Казахстан и ряд других стран.

Московцев отметил, что на экспорт предлагается тот ассортимент, который продается и внутри страны. «Самый российский вид мороженого — стаканчик, за рубежом его называют „русский стаканчик“. Поэтому данная категория всегда является базовым продуктом. Также к традиционным российским можно отнести лакомку, которая востребована среди тех, кто родился на постсоветском пространстве. Более привычные для иностранцев вещи — рожки, а также мороженое с различными комбинациями вкусов», — перечислил Московцев.

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