Горняк22: США сбрасывают с пьедестала мирового финансового гегемона

Визит Сергея Лаврова 22-23 марта в Китай является во всех смыслах эпохальным, так как может изменить геополитическую конструкцию Евразии и привести к отказу от доллара во взаимной торговле, а также от западных платежных систем во взаиморасчётах в качестве ответной меры на вводимые США и ЕС санкции. Данная мера должна максимально ослабить негативные последствия организованной Вашингтоном блокады России и сформировать в ближайшей перспективе собственную платежную систему, что только ускорит глобальный процесс регионализации мировой экономики.

Что стало предвестником встречи в Гуйлине

Ясно, что данное сближение не случайно, а является результатом беспрецедентного давления со стороны США как на Китай, так и на Россию. Ведь совсем недавно китайская делегация во главе с министром иностранных дел Ван И и членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи встречалась в городе Анкоридж, штат Аляска с представителями новой американской администрации в лице госсекретаря Энтони Блинкена и помощника президента США Джейка Салливана. И переговоры не просто зашли в тупик, а были провалены американской стороной, приведя к углублению кризиса в двухсторонних отношениях.

Дело в том, что новый глава Госдепа заявил о «глубокой озабоченности действиями Китая, в том числе в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, кибератаками на США, экономическим давлением на американских союзников». При этом Блинкен отметил, что «каждое из этих действий угрожает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую стабильность». По сути, это было откровенным вмешательством Вашингтона во внутренние дела Поднебесной и Пекин не мог просто проигнорировать данный выпад.

Ответным шагом китайского руководства и стало приглашение в КНР главой МИДа Ван И своего российского коллеги Сергея Лаврова для проведения переговоров. Сама встреча прошла на высоком уровне в городе Гуйлинь, расположенный в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, что в условиях пандемии еще больше повышает её политическое значение. Примечательно также, что визит совпал с 20-летним юбилеем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, действие которого было вновь продлено.

Предложения Сергея Лаврова

Самым важным в рамках переговоров стало общее понимание необходимости выработки единой стратегии не только в целях геополитической обороны, но и для задач контрнаступления, чтобы сорвать планы Вашингтона по сохранению своей экономической и военно-политической гегемонии посредством шантажа и угроз. Не зря Сергей Лавров во время переговоров с Ван И призвал «сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать незаконной практике односторонних санкций».

Он специально подчеркнул, что «параллельно нужно укреплять свою самостоятельность», в том числе и противодействуя американской политике по ограничению возможностей развития России и Китая.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», – заявил глава российского МИДа.

«Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран, – сказал он. – Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое».

Одним из важных направлений в деле укрепления самостоятельности должен стать, по мнению Сергея Лаврова, отказ от использования доллара и американских платежных систем, которые могут быть отключены в любой момент для российских пользователей в случае усиления санкционных мер со стороны Вашингтона.

«Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – указал Сергей Лавров, призывая переходить на национальные валюты во взаиморасчетах.

Отказ от доллара и сброс долговых американских обязательств утопит Америку

Полный отказ от доллара во взаимной торговле может стать своеобразным политическим импульсом и для многих других стран Евразийского континента. Тем более, что товарооборот между Китаем и Россией уже третий год подряд превышает 100 миллиардов долларов, а Поднебесная больше десятка лет является ведущим торговым партнером Москвы. В частности, в прошлом году из России было экспортировано в КНР 83,57 миллиона тонн нефти, что оказалось почти на уровне поставок из Саудовской Аравии.

Все эти поставки усилили энергетическую безопасность КНР, а учитывая, что китайская экономика быстрее всего оправилась от пандемии и показывает неуклонный рост, то наращивание торговли с данным партнером становится критически важным. Поднебесная также открыла свои рынки для поставок российской сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, стартовало научно-техническое сотрудничество в деле возведения совместной лунной исследовательской станции.

Естественно, что дедолларизация и исключение западных стран от возможности помешать этому процессу становится главной задачей. Правда нельзя сказать, что отказ от американской валюты является новой идеей, так как Россия уже приступила к этому три года назад, когда под санкциями оказался «Русал» и ряд компаний, размещенных в Крыму. В частности, Центробанк России продал все облигации американского госдолга и уменьшил долю доллара в золотовалютных резервах до 20%.

Неуклонно падает с каждым годом и составляющая доля американской валюты и во взаимной торговле между РФ и КНР. Так за семь лет этот объем уменьшился с 80% до 49% из-за перехода к расчету на евро и юань. Сократилась и доля долларовых займов крупных российских корпораций, которая сейчас не превышает 37%. Поэтому практика отказа от американской валюты будет только продолжена и следующим шагом может быть отказ от международной банковской системы SWIFT с целью создания собственных систем в рамках стран ШОС и ЕАЭС.

А это уже серьезный сигнал, говорящий о стремлении ускорить процесс регионализации финансовых системы, чтобы избавиться от финансового диктата американской федеральной резервной системы. Конечно, Сергей Лавров этим заявлением об укреплении финансовой и экономической самостоятельности метил еще дальше, а именно предлагал Пекину осуществить идею Центробанка России сбросить громадный американский долг в облигациях, который хранится в Народном банке Китая.

Напомним, что на январь этого года он составлял треть золотовалютных резервов Поднебесной, а именно 1,095 трлн долларов. Одномоментный выброс этих облигаций может быстро обрушить хваленую американскую финансовую систему и будет сродни атомной бомбардировке, что сразу же не только уронит ничем не обеспеченный доллар, но и приведет к перекройке финансового рынка и к ускорению регионализации мировой экономики с ликвидацией ведущей роли США.

Вот чего в первую очередь добивался Сергей Лавров в своих призывах, которые, безусловно, не остались не замеченными в Вашингтоне, так как это был своеобразный, сильный и асимметричный ответ на все попытки финансово подавить и геополитически изолировать Россию. Думается, что об этом предложении крепко задумались и в Пекине, понимая, что администрация Байдена может пойти дальше своих угроз, организовывая новые военно-политические провокации по периметру границ КНР, а такой шаг явно парализует находящуюся в упадке Америку.

В целом этот визит и решительный демарш Сергея Лаврова можно охарактеризовать как серьезный успех российской дипломатии, который создает предпосылки для возникновения стратегического союза двух держав и означают провал всей внешнеполитической деятельности нынешней и предыдущих американских администраций. Получается, что Вашингтон своими действиями лишь подтолкнул Пекин и Москву к объединению и к координации усилий на международной арене.

Реакция на успешные переговоры в Китае и на Западе

В самом Китае этот визит российского министра иностранных дел взывал шквал восторженных выступлений как со стороны официальных лиц, так и со стороны прессы и экспертов. Так, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге с журналистами заявила следующее: «Визит Сергея Лаврова имел позитивное и важное значение для политического решения целого ряда региональных и международных вопросов».

Бывший китайский дипломат и старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Сиюй вообще указал на то, что США двигаются к поражению пытаясь воевать сразу на двух фронтах против России и Китая.

«Если США хотят одновременно противостоять двум крупным мировым державам, они обречены на поражение, несмотря на их огромную национальную мощь. Американскому народу тоже суждено проиграть», — отметил эксперт.

Западная пресса, в свою очередь, отреагировала по-разному. Так, издание «Reuters» в собственной публикации сконцентрировалось больше на требованиях Москвы и Пекина собрать саммит постоянных членов Совета Безопасности ООН на фоне повышенной политической турбулентности. Но все же журналисты указали причины интенсивного сближения двух стран и отметили предложение Сергея Лаврова о дедолларизации.

«Американские и китайские официальные лица в пятницу завершили то, что Вашингтон назвал «жесткими и прямыми» переговорами на Аляске, в то время как посол России вернулся в Москву для переговоров после того, как президент США Джо Байден заявил, что считает президента Владимира Путина убийцей. Начав в понедельник свою двухдневную поездку в Китай, Лавров призвал Москву и Пекин снизить свою зависимость от доллара США», – пишет «Reuters».

Американский еженедельный новостной журнал «Newsweek» упрощенно считает, что встреча двух министров иностранных дел России и Китая стала исключительно результатом скандала на переговорах в Аляске.

«Эти совместные переговоры между Китаем и Россией следуют сразу же по пятам за спорными взаимодействиями между обеими странами и США. Китайская делегация в Анкоридже резко отреагировала на то, что администрация Байдена подняла чувствительные вопросы суверенитета Китая и предполагаемых нарушений прав человека. Американская сторона также обвинила Китай в «принуждении» международного сообщества посредством экономического и политического давления, и это обвинение, по словам китайских дипломатов, больше подходило Вашингтону, чем Пекину», – указывает «Newsweek».

Британское издание «The Independent» также отмечает по итогам визита Сергея Лаврова, что в результате политики санкций и последних провальных переговоров американской администрации с китайским руководством произошло явное сближение России и Китая.

«Китай и Россия были соперниками за лидерство в коммунистическом мире во время холодной войны, но в последние годы построили прочные отношения, основанные на противостоянии либеральному порядку во главе с США, а также на сотрудничестве в военных делах, технологиях и торговле природными ресурсами», – отмечает «The Independent».

Примечательно, но заявления Сергея Лаврова и Ван И не привели к остужению голов западных политиков, а наоборот вызвали эффект истерики. Так, во вторник 23 марта министр иностранных дел Австралии Марис Пейн и ее новозеландская коллега Нанайя Махута заявили в совместном заявлении, что они разделяют озабоченность ситуацией с правами человека в западном Китае и присоединяются к призывам к независимому расследованию.

«Сегодня мы подчеркиваем важность прозрачности и подотчетности и вновь обращаемся к Китаю с призывом предоставить значимый и беспрепятственный доступ в Синьцзян экспертам Организации Объединенных Наций и другим независимым наблюдателям», – говорится в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал пространным заявлением в адрес Китая, пообещав, что готовит мощный ответ, который «станет сильным сигналом тем, кто нарушает или злоупотребляет международными правами человека, и мы будем предпринимать дальнейшие действия в координации с единомышленниками-партнерами».

Дедолларизация запущена и в Центральной Азии

Что же касается мнения правящих элит стран Центральной Азии и Казахстана на этот эпохальный визит Сергея Лаврова в Китай, то оно пока никак не проявилось. Это связано с тем, что в этих бывших советских республиках, которые вместе с Россией и КНР входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), отмечают сейчас праздник весны «Наурыз», а ведущие официальные СМИ и эксперты ждут отмашку от своего руководства, чтобы получить ценные указания, как и каким образом комментировать данное событие.

Однако состоявшиеся переговоры касаются их в первую очередь, так как две державы являются их главными торговыми и экономическими партнерами, а соответственно, близок момент завершения длительной проституированной политики «многовекторности». Впрочем, процесс дедолларизации был запущен и здесь в рамках ЕАЭС, и местные экономисты вполне позитивно оценивают данное направление, так как это ведет к укреплению национальных валют.

Так, экономист Артур Сулейманов отметил следующее: «Здесь можно сказать о снижении роли доллара в расчетах, схожем стабильном уровне инфляции, реализации импортозамещающих проектов, что так или иначе позволяет создать эффективный механизм минимизации ущерба от санкций и ограничительных мер. ЕАЭС продолжит свою экономическую стратегию, которую я назвал бы «Один в поле не воин», и попытается не только устанавливать отношения с отдельными странами, строить зоны свободной торговли», — отметил эксперт.

Акимжан Арупов, директор Института мировой экономики и международных отношений также отметил, что без единого рынка бывшим советским республикам просто не выжить поодиночке, да еще и в условиях пандемии.

«В настоящее время в рамках ЕАЭС формируется нормальный, достаточно емкий рынок, который способствует развитию экономик государств, в него входящих. Чтобы мы ни говорили, продукцию малых государств на свободных рынках продавать сегодня сложнее», — отметил экономист.

И действительно, по данным Евразийской экономической Комиссии, расчеты в российских рублях во взаимной торговле стран-участников ЕАЭС за прошлый год составили 72,4%, продемонстрировав рост на 4,4% в сравнении с 2015 годом. Член Коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил, что в ЕАЭС постепенно увеличивается количество расчетов в местных валютах как внутри объединения, так и в торговле с КНР.

Теперь же наступает час истины, когда две сверхдержавы должны определить новые схемы, создать свою единую платежную систему, полностью отказаться от доллара, что завершит период американского экономического владычества и поставит вопрос ребром перед руководством «независимых» республик Центральной Азии с кем же они в итоге. Если с США и ЕС, то их участь не завидна, а если они действительно хотят процветания и стабильности для своих народов, то должны сделать выбор в пользу нового геополитического полюса.

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