Горняк22: Спутниковая система мониторинга — новый проект в технопарке «Университетский»

Мониторинг параметров работы линий электропередачи обеспечит спутниковая платформа резидента технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский» — компании «Импульс».

Компания «Импульс» вошла в состав резидентов регионального инновационного центра в конце 2020 года. Эксперты «Университетского» высоко оценили, как уже имеющиеся наработки, так и перспективы применения платформы.

Илья Сторожев, представитель проекта сообщил: «Разработанная нашей командой платформа может работать практически в любой системе по мониторингу интересующих параметров. Мониторинг параметров работы линий электропередачи — это одно из первых применений нашей платформы».

Одна из особенностей проекта — передача данных через спутниковую связь. И это объясняется просто: связь 3G,4G,5G и прочие отсутствует на более 50% населенных территорий и на более 85% всей территории РФ и даже в долгосрочной перспективе не появится в малонаселенных территориях, так как инфраструктура дорогая в возведении и содержании. Что касается линий электропередачи, то они проходят по всей территории страны, независимо от населенности территорий.

По словам разработчиков, предлагаемое устройство абсолютно новое не только для России, но и для всего мира. Заявка на патент на изобретение уже подана.

Кроме этого, инновационность спутниковой платформы мониторинга заключается, в том числе, в прикладном использовании передовых разработок в области физики, химии и энергетики — гибких пленочных солнечных панелей, ионисторов сверхвысокой емкости.

Инновационность также заключается в уже законченной разработке платы контроллера зарядки ионисторов, пока таких контроллеров зарядки нет в свободной продаже ни в России, ни в Китае.

Командой разработана топология платы и программное обеспечение сигнализатора приближения к токоведущим частям электроустановок. Плата выдает сигналы в цифровом виде, имеет память, протоколирование. Продукт испытан, сертифицирован, готовится серийное производство. На основании платы будет изготовлен сенсор для разрабатываемой спутниковой платформы мониторинга.

Представитель проекта Илья Сторожев отметил, что уже имеется подтвержденный спрос, заявка на тестовую партию устройств, в ближайших планах — пилотный проект совместно с одной из крупнейших региональных электросетевых компаний.

В технопарке прокомментировали актуальность темы своего резидента: «Покрытие наземных сетей связи не позволяет сегодня организовать качественный мониторинг ЛЭП. И это проблема. Между тем электросетевое хозяйство России имеет протяженность ЛЭП 0,4 кВ 737 тыс. км, протяженность ЛЭП 6-35 кВ 663 тыс. км, протяженность ЛЭП 110 кВ и выше 442 тыс. км. Разработка нашего резидента «Импульс» обеспечит возможность контроля важнейших параметров работы сети уже в самое ближайшее время. Причем надо учесть, что потенциал разработки намного шире сферы электроэнергетики, это применимо в любой масштабной системе, распределенной по большим территориям».

Хорошие новости России