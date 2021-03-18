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Горняк22: «Союз МС-18» прошел испытания на герметичность в вакуумной камере

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» прошел испытания в вакуумной камере. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в Роскосмос).

«На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного пилотируемого корабля (ТПК) „Союз МС-18“. Сегодня в соответствии с графиком работ специалисты РКК „Энергия“ и КЦ „Южный“ завершили испытания корабля на герметичность в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки 254», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что цикл пневмовакуумных испытаний крупногабаритной космической техники с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах проводится для объективного контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях.

Первый пилотируемый пуск в 2021 году запланирован на 9 апреля. На корабле «Союз МС-18» на МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

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