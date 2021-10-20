Горняк22: Собраны два опытных образца среднетоннажных тягачей КАМАЗ-53251

В рамках создания модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ поколения К5 специалистами Научно-технического центра компании собраны два опытных образца среднетоннажных тягачей КАМАЗ-53251.

Грузовые автомобили разработаны как дальнейшее развитие автомобилей поколения К4. Первые образцы среднетоннажных грузовиков поколения К5 представлены в виде шасси под монтаж надстроек для ритейл-услуг и коммунального хозяйства. От своего предшественника — КАМАЗа-5325 (поколение К4) — новые модели отличаются уменьшенной почти на 200 кг массой шасси, что в свою очередь позволило увеличить грузоподъёмность автомобилей.

Между собой опытные образцы тоже различаются: различия касаются в основном весовых характеристик грузовиков. Так, снаряжённая масса автомобиля, предназначенного для коммунальных надстроек, составляет 6250 кг, технически допустимая полная масса — 19 тонн. Шасси для перевозок в сфере розничной торговли имеет снаряжённую массу 6550 кг. Полная масса грузовика — 18 т, максимальная масса с прицепом — 28 т.

Под капотом обеих машин установлен дизельный двигатель Cummins ISB6.7E5 310 экологического класса «Евро-5». Коробка передач — автоматизированная, девятиступенчатая ZF9АS1310TO. Кабина цельнометаллическая, с высотой тоннеля пола 170 мм, на четырёхточечной подвеске. Для ритейл-сферы дополнительно оборудована одним спальным местом.

«При разработке этих машин мы особое внимание уделили снижению снаряжённой массы. При этом ни в коем случае не должны были пострадать характеристики прочности, надёжности, себестоимости, и у нас это получилось. Шасси КАМАЗ-53251 легче, чем шасси поколения К4», — рассказал заместитель главного конструктора по автомобилям Игорь Валеев.

В ближайшее время собранные образцы будут переданы на доводочные испытания по калибровке всех электронных систем — коробки передач, двигателя, блока управления автомобилем. Параллельно с этим специалисты Научно-технического центра ведут разработку документации по автомобилю КАМАЗ-53252 экологического класса «Евро-6». Здесь будет применён ряд технических решений, которые позволят этому шасси быть среди лидеров сегмента по уровню комфорта и эффективности.

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