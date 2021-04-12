Горняк22: Синара-Девелопмент начала возводить общественный центр Универсиады-2023

Генподрядчик строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге, компания «Синара-Девелопмент», приступила к возведению каркаса здания общественного центра в районе «Новокольцовский». Здесь разместятся основные управленческие команды спортивного события, а после окончания Игр здание будет передано Уральскому федеральному университету (УрФУ). Сейчас на строительной площадке завершено устройство фундамента здания, ведется монтаж стен первого этажа.

Для обслуживания делегаций и решения организационных задач в комплексе предусмотрены помещения для административной группы, Международного центра приветствия и аккредитации, офисы делегаций на 1050 человек, столовая на 600 мест, спортивный центр с манежем и тренажерным залом, центр обработки данных и объединенный пункт служб безопасности.

Площадь пятиэтажного общественного центра составит 30 тыс. кв. м. Архитектуру здания отличает пропорциональность и лаконичность основных объемов, скульптурное решение внешней формы и выделяющийся главный фасад. Общественный центр состоит из трех функциональных блоков: главного пятиэтажного, трехэтажного административного корпуса с пищеблоком и трехэтажного спортивного блока с манежем. На крыше предусмотрена площадка для отдыха. Перед главным входом запроектирована парковка для автомобилей и автобусов на 91 машиноместо, она будет обустроена в том числе для комфортного использования маломобильными группами населения.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, при проектировании большое внимание было уделено использованию объектов Универсиады в режиме «наследие». Планом развития территории предусмотрена передача здания после Игр УрФУ, поэтому в проекте детально учитывались пожелания вуза по функциональности помещений.

«Университет планирует разместить в здании административный блок управления территорией общежитий, электронную библиотеку, аудитории и компьютерные классы. Одновременно здесь смогут учиться более 1100 студентов. На пятом этаже появится конференц-зал на 250 человек. Кроме того, в режиме „наследие“ в общественном центре сохранятся манеж, столовая, центр обработки данных и объединенный пункт служб безопасности», — рассказал Тимур Уфимцев.

Хорошие новости России