Горняк22: «Силовые машины» спроектировали и изготовили первую отечественную тихоходную турбину для АЭС

На Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ, входит в состав компании АО «Силовые машины»), в посёлке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга, успешно проведены испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1255 МВт. Освоение данной технологии сделало ЛМЗ единственным в мире предприятием, изготавливающим сегодня мощные паровые турбины как в быстроходном, так и в тихоходном исполнении. Об этом сообщила пресс-служба «Силовых машин» 1 июля 2021 г.

Тихоходная турбина нового поколения мощностью 1255 МВт спроектирована и разработана сотрудниками специального конструкторского бюро ЛМЗ «Турбина» с учётом требований инновационного проекта «ВВЭР-ТОИ»*, а также в соответствии с требованиями и при активной поддержке государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

На сегодняшний день она считается одной из самых перспективных в мире — характеристики основных узлов позволят в будущем создать на её базе машину, применение которой будет возможно в турбоустановке с единичной мощностью в диапазоне 1600-1800 МВт.

Ранее продуктовая линейка ЛМЗ для АЭС была представлена исключительно быстроходными турбинами максимальной мощностью 1200 МВт.

Производство головного образца тихоходной турбины большой мощности — это важнейший инновационный проект для российской энергетики в целом, который позволяет АО «Силовые машины» выйти на рынок тихоходных турбин большой мощности и составить в этом сегменте конкуренцию мировым энергомашиностроительным компаниям.

АО «Силовые машины» — российская энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объёму установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

*ВВЭР-ТОИ — типовой проект двухблочной оптимизированной по технико-экономическим показателям АЭС поколения III+ с реакторными установками технологии ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор), разработанный в современной информационно-технологической среде проектирования.

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