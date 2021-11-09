Горняк22: Сибирский химический комбинат начал изготовление сборок твэлов с уран-плутониевым топливом

ОАО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) приступило к созданию сборок твэлов полного дизайна для последующей опытной эксплуатации.

«Ранее мы выпускали единичные твэлы, теперь делаем сборки из нескольких десятков твэлов. Во втором квартале мы начали делать первую сборку полного дизайна, в третьем квартале приступим к созданию второй сборки», — сказал гендиректор СХК Сергей Точилин.

Он также отметил, что после комплектации и отгрузки продукция химкомбината направляется на Белоярскую АЭС для опытной эксплуатации. В настоящее время уже четыре экспериментальных партии единичных твэлов производства СХК проходят испытания.

«Работы выполняются, чтобы получить опыт эксплуатации и подать в Ростехнадзор заявку на получение лицензии для последующего опытно-промышленного производства»

Ранее сообщилось, что ТВЭЛ планирует в 2017 году ввести в эксплуатацию опытно-промышленное производство плотного уран-плутониевого нитридного топлива для атомных реакторов 4-го поколения. В настоящее время на СХК создается комплекс экспериментальных установок, на которых будут проводиться исследования новых топливных сборок. Они будут испытываться на существующем реакторе БН-600 на Белоярской АЭС.

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