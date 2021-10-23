Горняк22: СХК завершил монтаж оборудования на участке производства СНУП-топлива для БРЕСТ-ОД-300

Рабочие завершили монтаж оборудования на очередном участке завода по производству ядерного СНУП-топлива для энергоблока «БРЕСТ-300» на Сибирском химкомбинате (СХК) в г. Северск Томской области.

Ранее сообщалось, что Росатом с 2011 года реализует на СХК проект «Прорыв» по созданию технологии замкнутого топливного цикла. Там появится опытно-демонстрационный комплекс (ОДЭК), который будет включать в себя три промышленных объекта, не имеющих аналогов в мире: модуль по производству уран-плутониевого ядерного топлива, модуль по переработке ядерного топлива и энергоблок «БРЕСТ-300», строительство которого началось летом 2021 года.

Отмечается, что в производстве нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива будут задействованы четыре технологические линии: линия карботермического синтеза смешанного нитрида урана и плутония, линия изготовления таблеток СНУП-топлива, линия сборки твэлов и линия производства топливных кассет.

«В Северске на строящемся модуле фабрикации/рефабрикации (МФР) ядерного топлива завершен монтаж оборудования транспортной системы линии карботермического синтеза. Приемочная комиссия подтвердила, что монтажные работы выполнены качественно и своевременно, смонтированное оборудование полностью соответствует требованиям конструкторской и проектной документации», — сказано в сообщении.

Поясняется, что смонтированная транспортная система связывает между собой участки, на которых формируется нитридная крупка. Оборудование транспортной системы разработало и изготовило АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш»).

Также сообщается, что ранее в 2021 году был завершен монтаж участка дозирования, смешивания и грануляции таблеток СНУП-топлива. До конца года на объекте планируется установить в проектное положение оборудование еще восьми участков линий карботермического синтеза и изготовления таблеток, а также полностью завершить монтаж оборудования участка прессования шашек.

О «БРЕСТ-300»

«БРЕСТ-300″ — это экспериментальный реактор на быстрых нейтронах, который должен стать основой «атомных технологий XXII века». Реактор, благодаря пристанционному замкнутому циклу, не будет создавать ядерных отходов (ОЯТ), а наоборот позволит перерабатывать уже существующие ОЯТ и оружейный плутоний.

БРЕСТ-300 будет экспериментальной установкой малой мощности (300 мегаватт электрической и 700 мегаватт тепловой мощности), на базе которой Росатом планирует отработать промышленную технологию атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах, которая впоследствии будет тиражироваться.

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