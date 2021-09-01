ГОРНЯК22 01.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: Шестой день Паралимпиады: мы возвращаемся на третье место медального зачёта

Горняк22
11 часов Ago

Российские спортсмены в шестой день Паралимпийских игр в Токио (30 августа) завоевали 4 золотые медали. Из них три с мировыми рекордами.

Богдан Мозговой завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине

Его результат — 1 минута 1,65 секунды, что является паралимпийским рекордом.

Вторым стал белорус Егор Щелканов (1.01,96), третьим финишировал австралиец Тимоти Ходж (1.02,16).

Мозговой является победителем чемпионатов мира 2015 и 2019 годов, а также чемпионом Европы-2021.

ГОРНЯК22 01.09.2021

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Он выиграл забег на 100 метров с мировым рекордом. Бронзовую медаль выиграл также представитель России Артём Калашиян.

Сафронов и Калашян выступают в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. При этом в ходе забегов они не используют коляски.

ГОРНЯК22 01.09.2021

Антон Прохоров стал паралимпийским чемпионом в беге на 100 метров

Антон финишировал с новым мировым рекордом для паралимпийцев — 12.04 с.

Антон финишировал почти одновременно с бразильцем Винисиусом Гонсалвешем. Но все же россиянин оказался быстрее оппонента на 0,1 секунды.

Соревнования проходили в классификации Т63, где выступают спортсмены с одиночной ампутацией ниже колена с использованием протеза.

ГОРНЯК22 01.09.2021

Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину

В лучшей из шести своих попыток он показал результат 5,76 метра, установив новый паралимпийский рекорд. Серебряную медаль завоевал Уильям Стедман из Новой Зеландии (5,64). Третьим стал украинец Роман Павлик (5,63).

Торсунов выступает в соревнованиях для спортсменов с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. В июне 2016 года он установил мировой рекорд, прыгнув на 5,93 метра.

Медальный зачёт

Золото Евгения Торсунова позволило нашим спортсменов вновь занять третью строчку неофициального медального зачёта, которую они вчера уступили США.

Копилка нашей команды сегодня пополнилась девятью наградами, из которых четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

На первом месте с большим отрывом продолжает лидировать сборная Китая: 54 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых медалей.

Второе место — у сборной Великобритании: 26 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая медаль.

Российские спортсмены — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль.

На четвёртом местое команда США — 18 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых медалей.

Хорошие новости России

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