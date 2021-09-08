Горняк22: Северный поток-2 полностью уложен

В ночь с воскресенья на понедельник в Балтийском море завершили укладку «Северного потока — 2» и вторую нитку газопровода начали готовить к сварке «золотого» стыка, который ознаменует окончание строительства проекта. Из-за санкций США его задержали на полтора года.

Баржа «Фортуна» завершила укладку второй нитки «Северного потока — 2». В ночь на 5 сентября судно подошло к другому концу газопровода в немецких экономических водах Балтийского моря. За последние трое суток «Фортуна» прошла три с половиной километра и на полной скорости завершает проект.

Следом баржа поднимет на борт другой конец газопровода и начнутся работы по сварке «золотого» стыка. На это может уйти несколько дней. После этого проект строительства будет завершен и начнутся пусконаладочные работы, которые уже заканчиваются на первой нитке. Ту завершили в начале июня.

Если вторую нитку смогут запустить не раньше декабря, то запуск первой может произойти в сентябре—октябре. Многое зависит не только от хода пусконаладки, но и сертификации и разрешения на запуск от немецкого регулятора.

В «Газпроме» заявляли, что в этом году планируют подать по «Северному потоку — 2» 5,6 млрд кубометров.

Как сообщало EADaily, из-за холодных зимы и весны и восстановления экономики страны ЕС нарастили потребление и их хранилища рекордно опустели. Менее чем за два месяца до начала отопительного сезона уровень их заполнения составляет 67%.

Одна из причин — поставщики СПГ снизили за 8 месяцев экспорт газа в Европу более чем на 17 млрд кубометров, перенаправив грузы в более выгодные Азию и Южную Америку. Алжир, «Газпром» и Азербайджан поставили на европейский рынок дополнительные по сравнению с прошлым годом объемы, но их хватило лишь для того, чтобы компенсировать сокращение поставок СПГ.

В «Газпроме» сообщают, что сейчас выполняют контрактные обязательства, а дополнительные заявки выполнят после запуска «Северного потока — 2». Его запуск должен был состояться еще в первой половине прошлого года, однако санкции США затянули его достройку более чем на полтора года.

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