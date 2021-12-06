ГОРНЯК22 06.12.2021
Хорошие новости

Горняк22: Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповых упражнениях

Горняк22
9 часов Ago

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях на чемпионате мира, который завершился в турецком Измире. В упражнении с тремя мячами и двумя лентами россиянки получили 17,950 балла.

В составе российской команды выступали Диана Борисова, Мария Толкачева, Александра Семенова, Дарья Автономова, Анастасия Татарева и Анастасия Максимова.

Второе место заняла команда Болгарии /17,616/, третье — сборная Белоруссии (17,466).

Ранее в упражнениях с десятью булавами первенствовали испанки. Россиянки в данной дисциплине не смогли преодолеть квалификацию и заняли 11-е место.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Предприятие «Елгань» запустило роботизированную молочную ферму в Кирове

Горняк22: Предприятие «Елгань» запустило роботизированную молочную ферму в Кирове

Горняк22
2 дня Ago
26 ноября в селе Елгань Унинского района Кировской области открылась роботизированная ферма. Строительство животноводческого комплекса беспривязного содержания на 516 голов...
Горняк22: Российские строители построили установку по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн

Горняк22: Российские строители построили установку по производству серной кислоты мощностью 1,1 млн тонн

Горняк22
3 дня Ago
В г. Череповец Вологодской области запущена уникальная по своим характеристикам установка по производству серной кислоты, не имеющая аналогов в России....

Читать по теме:

ВТОПЕ: