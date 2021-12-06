Горняк22: Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в групповых упражнениях
Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях на чемпионате мира, который завершился в турецком Измире. В упражнении с тремя мячами и двумя лентами россиянки получили 17,950 балла.
В составе российской команды выступали Диана Борисова, Мария Толкачева, Александра Семенова, Дарья Автономова, Анастасия Татарева и Анастасия Максимова.
Второе место заняла команда Болгарии /17,616/, третье — сборная Белоруссии (17,466).
Ранее в упражнениях с десятью булавами первенствовали испанки. Россиянки в данной дисциплине не смогли преодолеть квалификацию и заняли 11-е место.