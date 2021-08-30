Горняк22: Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Российская сборная стала единственной командой, получившей более одной золотой медали. Все четыре школьника, входившие в российскую сборную, получили четыре золотые медали, а двое ребят заняли абсолютные первое и третье места. В этом году соревнования принимал город Плоешти (Румыния). Как и в прошлом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией школьники принимали участие в олимпиаде дистанционно из своих стран.

Ренат Каримов из Республики Татарстан занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место.

Команда для участия в олимпиаде формировалась из числа школьников не старше 15 лет, хорошо показавших себя на всероссийской олимпиаде школьников по информатике. Далее ребята проходили углублённую подготовку и отбор в сборную юниоров на учебно-тренировочных сборах.

В этом году олимпиада объединила рекордное число школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 внеконкурсных участника.

Нашу страну представляли:

— Алексей Васильев («Пятьдесят седьмая школа», Москва);

— Дарья Грекова (Физико-математическая школа № 2007, Москва);

— Иван Пискарев (Школа № 2086, Москва);

— Ренат Каримов (Лицей имени Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета).

Также по условиям олимпиады в этом году каждая страна могла представить две команды — основную и дополнительную, для которой участие в состязании является тренировочным (дополнительная команда формируется на тех же условиях, что и основная). По итогам выступления школьники дополнительной команды также показали отличный результат: Андрей Цой из Новосибирска получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.

Дополнительную команду представили:

— Андрей Цой (Образовательный центр — гимназия № 6 «Горностай», Новосибирск);

— Иван Часовских (Средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 14, Химки, Московская область);

— Антон Мартынов (Лицей № 64, Санкт-Петербург);

— Пётр Лосев (Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова, Москва).

Руководителем сборных выступила Елена Андреева, заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра (факультета) — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, заместитель руководителя — Андрей Станкевич, доцент факультета информационных технологий и программирования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО».

Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. На них участники продемонстрировали различные навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач.

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