Горняк22: Сборная России завоевала 4 золотые медали на Международной химической олимпиаде

Завершилась церемония закрытия 53-й Международной химической олимпиады. Все участники российской сборной завоевали золотые медали. Лучшим в команде стал Александр Трофимов из Свердловской области. Вместе с ним награды высшего достоинства получили москвичи Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин.

Соревнование проходило в дистанционном формате в один теоретический тур. За победу боролись 312 школьников из 79 стран мира. Страной-организатором выступила Япония. Следующую олимпиаду планируют провести в 2022 году в Китае.

Руководитель сборной — профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Вадим Ерёмин, заместители — старший преподаватель МГУ Александр Белов, заместитель директора Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин, учитель химии школы № 192 г. Москвы Леонид Ромашов.

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года для школьников не старше 20 лет. Каждую страну могут представлять четыре участника. Традиционно соревнование включает два тура: теоретический и практический. Но последние два года состязание проходило дистанционно, и ребята решали только теоретические задачи.

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