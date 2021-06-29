Горняк22: Сборная России успешно выступила на Европейской олимпиаде по физике ЕвроФО-2021

25 июня завершалась Европейская олимпиада по физике, где сборная России завоевала пять медалей. Олимпиада проводилась в распределенном формате, сборная нашей страны решала задачи теоретического и практического туров в МФТИ — на своей «тренировочной базе». Принимали участие 46 стран, как европейские, так и гостевые. Общее число участников — 219 человек.

Пять одиннадцатиклассников из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области были отобраны представлять Россию на Европейской олимпиаде по физике, и все показали блестящие результаты:

Даниил Житов (золото)

Тимур Прядилин (золото)

Анжелика Бускина (серебро)

Александр Раскатов (серебро)

Даниил Коблов (серебро)

Национальную сборную по физике традиционно тренируют преподаватели лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ. Руководителями команды на «Европе» были Михаил Осин и Виталий Шевченко.

В этом году в сборная, которая отстаивала честь России на Европейской олимпиаде, формировалась только по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике среди одиннадцатиклассников. Зачем мы так сделали? В финалу всеросса уже была сформирована команда на Азиатскую олимпиаду (как оказалась, сильнейшая). Поэтому мы хотели дать возможность другим одиннадцатиклассникам себя проявить на международном состязании. Ведь до настоящего времени в выпускном классе на заключительном этапе боролись только за поступление без экзаменов, а теперь, мы надеемся, будет еще дополнительный стимул», — прокомментировал тренер сборной России по физике, начальник управления по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.

Хорошие новости России