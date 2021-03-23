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Горняк22: Сборная России выиграла Кубок Первого канала в шестой раз

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Хоккеисты сборной России досрочно стали победителями домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала, проходящего в сочинском дворце «Большой».

Команда Олега Знарка в двух первых матчах турнира одержала победы: в четверг — над сборной Финляндии (2:0), в субботу — над сборной Швеции (3:2). Позже в субботу финны и чехи сыграли вничью (2:2) в основное время, что сделало сборную России недосягаемой для соперников за один матч до конца турнира.

Сборная России выиграла Кубок Первого канала в шестой раз. Также победа на домашнем этапе стала для россиян десятой со времени создания Евротура.

В воскресенье сборная России проведет заключительный матч на турнире с командой Чехии, начало в 14:00 мск, однако он не будет иметь турнирного значения.

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