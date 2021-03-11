Горняк22: Сборная России выиграла четвертое золото на ЧМ по фристайлу и сноуборду

Российский фристайлист Максим Буров выиграл золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу. Соревнования проходят в Алма-Ате.

В решающей попытке Буров набрал 135,00 балла. Серебряную медаль завоевал Кристофер Лиллис из США (133,50). Третий результат показал другой представитель России Павел Кротов (127,50).

Старший брат Максима Бурова Илья также пробился в финальную шестерку. В своем последнем прыжке он упал при приземлении и получил пятую сумму баллов (83,00).

У женщин в аналогичной дисциплине бронзу с результатом 94,47 балла в решающей попытке выиграла россиянка Любовь Никитина. Победу одержала Лора Пил из Австралии (106,46 балла), второе место заняла американка Эшли Колдуэлл (101,74).

22-летний Максим Буров стал двукратным чемпионом мира. Два года назад на первенстве в американском Парк-Сити он также победил в лыжной акробатике.

В общекомандном зачете чемпионата мира по фристайлу и сноуборду сборная России занимает первое место, завоевав четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей (всего — 11 наград). Вторыми идут австралийцы, у которых два золота и одно серебро.

Ранее в ходе первенства победы одержали россияне Анастасия Смирнова (фристайл, параллельный могул), Дмитрий Логинов (сноуборд, параллельный гигантский слалом) и София Надыршина (сноуборд, параллельный слалом).

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