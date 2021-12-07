ГОРНЯК22 07.12.2021
Хорошие новости

Горняк22: Сборная России в третий раз в своей истории выиграла Кубок Дэвиса, став чемпионом мира

Горняк22
13 часов Ago

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса.

Россияне победили с общим счетом 2-0 и стали обладателями трофея. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Даниил Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале сборная России оказалась сильнее немцев.

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, команда является двукратным победителем турнира в 2002-м и 2006-м. В прошлом розыгрыше россияне дошли до полуфинала, где проиграли канадцам.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Хорошие новости России

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