ГОРНЯК22 02.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачёт ЧМ

Горняк22
27 минут Ago

В Китакюсю (Япония) завершился чемпионат мира — 2021 по художественной гимнастике. Сборная России одержала убедительную победу в общем медальном зачёте турнира. На втором месте расположилась команда Италии, на третьем — Беларусь.

В активе подопечных Ирины Винер-Усмановой 13 наград — 7 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. В копилке Италии 5 медалей — 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая.

Белоруски на прошедшем первенстве завоевали 7 наград — 1 золотую, 2 серебряные и 4 бронзовые. Последней страной, завоевавшей медали ЧМ, стала команда Японии, на её счету 2 серебряные и 2 бронзовые награды.

Большую часть золотых наград России принесла Дина Аверина, она завоевала четыре личных золота, в том числе Аверина победила в финале индивидуального многоборья и стала 18-кратной чемпионкой мира, что ещё никому не удавалось ранее.

Хорошие новости России

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