Горняк22: Саранский Музей изобразительных искусств открылся после реконструкции

После капитальной реконструкции официально открылся Республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи.Эрьзинского музей, особо подчеркнул Глава РМ, является уникальным, его коллекцию можно по праву назвать «жемчужиной мирового искусства». Не случайно Президент России распорядился о целевом выделении финансов из федерального бюджета на строительные работы и техническое переоснащение нашего музея.Стоимость ремонта составила порядка 100 миллионов рублей.

Заместитель министра культуры России с любопытством рассматривала обновлённые экспозиции, произведения, созданные гениальным мордовским скульптором, тут же фотографируя их на свой сотовый. Директор музея Людмила Нарбекова рассказала московской гостье о творческой биографии Степана Эрьзи и живописца Федота Сычкова.

И ещё одним сюрпризом для посетителей к открытию стала счастливая возможность посмотреть шедевры из собрания Русского музея — живопись и графику Петра Кончаловского, Александра Куприна, Игоря Грабаря, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Исаака Левитана, Валентина Серова, Михаила Нестерова, Александра Бенуа, Кузьмы Петрова-Водкина и 5 скульптур Степана Эрьзи, хранящиеся в петербургском музее.

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