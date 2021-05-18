Горняк22: «Самаранефтегаз» открыл новое месторождение — Армавирское

Компания «Самаранефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть», открыла новое нефтяное месторождение — Армавирское с начальными извлекаемыми запасами нефти по категории С1 — 0,75 млн тонн. Промышленный приток нефти на поисковой скважине этого месторождения составил 198 м3/сут.

Армавирское месторождение расположено в Нефтегорском районе Самарской области в пределах Ново-Желябовского лицензионного участка, приобретенного в 2018 году с целью расширения ресурсной базы и восполнения промышленных запасов углеводородов.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2022». «Самаранефтегаз» принимает активное участие в аукционах на право пользования недрами и реализует программу геологоразведочных работ с целью восполнения запасов углеводородов, расширения ресурсной базы и обеспечения устойчивой добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Справка

АО «Самаранефтегаз» ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей. Накопленная добыча нефти с начала производственной деятельности в 1936 году составляет более 1,27 млрд тонн нефти и более 81 млрд м3 газа.

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