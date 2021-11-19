ГОРНЯК22 19.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Самая мощная в России линия погрузки угля запущена в порту Тамань

Горняк22
14 часов Ago

Самая мощная в России линия по погрузке угля мощностью 8 тыс. т/час запущена в порту Тамань группой компаний ОТЭКО.

Это один из последних шагов к выводу навалочных терминалов ОТЭКО в порту Тамань на проектную мощность в 72 млн т грузов/год. В компании планируют достигнуть этого показателя в 2022 г. — после ввода в эксплуатацию еще 1 высокопроизводительной линии и еще 1 угольного склада.

Для России, потерявшей после распада СССР большинство портов Причерноморья, наращивание портовых мощностей Юга имеет важное значение.

ГОРНЯК22 19.11.2021

Балкеры под загрузкой угля у причалов Таманского терминала навалочных грузов

Группа компаний «ОТЭКО» — крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края в порту Тамань создан и работает экспортный хаб мирового уровня. Объемы перевалки грузов через порт Тамань растут рекордными темпами — по итогам 9 месяцев 2021 г. перевалка навалочных грузов выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В составе кластера ОТЭКО действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн тонн/год и Таманский терминал навалочных грузов проектной мощностью 72 млн тонн/год.

ОТЭКО уделяет необходимое внимание защите окружающей среды, применяя самые современные технологии: сплошной пылеветрозащитный экран по периметру склада угля высотой до 25 м, системы аспирации и водяного пылеподавления в вагоноопрокидывателях и пересыпных станциях, автоматизированные оросительные комплексы складов угля, высокоэффективные системы обеспыливания на погрузо-разгрузочных механизмах морской и береговой составляющих терминала, вакуумные пылеуборочные машины и многое другое. Кроме того, расположение терминала на значительном удалении от берега моря само по себе позволяет свести к минимуму негативное воздействие на экологию.

Хорошие новости России

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